Holzbau-Firma mit 5,5 Mio. Euro Schulden am Ende

Das oberösterreichische Holzbauunternehmen DaxBox GmbH mit Sitz in Timelkam hat Konkurs angemeldet.

Am Dienstag wurde am Landesgericht Wels des Verfahren eröffnet. 24 Beschäftigte und mehr als 60 Gläubiger sind betroffen. Passiva von rund 5,5 Mio. Euro stehen Aktiva von knapp 2,3 Mio. Euro gegenüber, informierte der Gläubigerschutzverband Creditrefrom.

Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und beschäftigt sich mit Produktion und Handel von Holzmodulen und Holzmodulhäusern. Insbesondere wurden multifunktionale Gebäudesysteme durch eine modulare Fertigung entwickelt, hergestellt und vertrieben, hieß es in der Aussendung weiter. Die schlechte Wirtschaftslage im Bau- und Immobiliensektor sowie Zahlungsausfälle und -verschiebungen bei diversen Großprojekten - hauptsächlich in der Verschiebung eines Großprojektes aus öffentlicher Hand in der Steiermark - hätten zum Konkurs geführt. Das Unternehmen wird vorerst noch fortgeführt. Eine Sanierung sei aber nicht beabsichtigt, so Creditrefrom.