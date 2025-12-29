Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.400 aktien up +0.16% Andritz AG 66.00 aktien down -0.08% BAWAG Group AG 126.30 aktien up +0.24% CA Immobilien Anlagen AG 22.700 aktien up +0.18% CPI Europe AG 15.670 aktien up +0.9% DO & CO Aktiengesellschaft 200.00 aktien down -2.44% EVN AG 27.050 aktien down -0.37% Erste Group Bank AG 101.60 aktien up +0.49% Lenzing AG 22.000 aktien down -2.22% OMV AG 46.960 aktien up +0.13% Oesterreichische Post AG 31.000 aktien up +0.65% PORR AG 31.500 aktien down -0.79% Raiffeisen Bank Internat. AG 38.000 aktien up +0.9% SBO AG 26.900 aktien equal +0% STRABAG SE 80.00 aktien up +0.38% UNIQA Insurance Group AG 15.460 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 62.00 aktien up +0.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.00 aktien equal +0% Wienerberger AG 30.000 aktien down -0.2% voestalpine AG 36.140 aktien down -3.11%
  1. oe24.at
  2. Business
Achtung Autofahrer: DAS ändert sich 2026 bei den Spritpreisen
© Getty

Anpassungen

Achtung Autofahrer: DAS ändert sich 2026 bei den Spritpreisen

29.12.25, 09:21
Teilen

Preiserhöhungen für Treibstoffe werden auch in den kommenden drei Jahren nur einmal täglich, nämlich um 12 Uhr mittags, vorgenommen werden können. 

Senkungen bleiben hingegen jederzeit möglich. Die entsprechende Spritpreisverordnung, die mit Jahresende ausgelaufen wäre, wurde nun von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bis Ende 2028 verlängert. Mit dieser Maßnahme sichere man stabile Regeln, stärke den Wettbewerb und halte die Preise spürbar niedriger.

Die österreichischen Treibstoffpreise liegen laut Hattmannsdorfer merkbar unter dem Schnitt des Euroraumes, was er u.a. auf die Verordnung zurückführt. Besonders deutlich sei dies bei den Preisen für Benzin: Pro Liter Euro-Super zahle man in Österreich durchschnittlich 17,7 Cent weniger. Im Vergleich zu Deutschland liege der Preis für Euro-Super sogar 21,4 Cent niedriger. Der Liter Diesel sei mit einer Differenz von 5,7 Cent marginal günstiger als im Schnitt des Euroraumes. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte hingegen zuletzt gegenüber der APA kritisiert, dass sinkende Preise auf den internationalen Märkten in Österreich nicht weitergegeben würden, weshalb er Gegenmaßnahmen androhte.

Spritpreisverordnung gibt es seit 2009

Die Preisverordnung gibt es seit Mitte 2009. Damals wurde festgelegt, dass Preiserhöhungen nur zu Betriebsbeginn zulässig seien. Mit der Evaluierung und Novellierung der Regelung im Jahr 2011 wurde der Zeitpunkt der täglichen Preiserhöhungsmöglichkeit dann auf 12 Uhr mittags verschoben.

Das österreichische Modell verpflichtet die Tankstellenbetreiber weiters dazu, dass Preisänderungen immer an die Preistransparenzdatenbank der E-Control gemeldet werden müssen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden