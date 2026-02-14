Alles zu oe24VIP
Österreich auf der ITB: KI liest Gehirnwellen – So enthüllt unser Land geheime Urlaubssehnsüchte
© Standout GmbH

Tourismus

Österreich auf der ITB: KI liest Gehirnwellen – So enthüllt unser Land geheime Urlaubssehnsüchte

14.02.26, 09:56
Hightech trifft Herzklopfen! Vom 3. bis 5. März 2026 zeigt sich Österreich auf der ITB in Berlin größer, innovativer und emotionaler denn je. Mit KI, Gehirnwellen-Messung und 74 Partnern wird der Messeauftritt zum Erlebnis – und macht Lust auf Urlaub an 365 Tagen im Jahr.

Größter Auftritt aller Zeiten auf der ITB: Die ITB Berlin gilt als die wichtigste Tourismusmesse der Welt – und Österreich fährt 2026 so groß auf wie nie zuvor.
Vom 3. bis 5. März präsentiert sich das Urlaubsland mit einer Standfläche von stolzen 979 Quadratmetern – noch größer als im Vorjahr. Mit dabei: 74 Partner, die internationale Branchenprofis von Kultur, Kulinarik, Rad- und Skiurlaub überzeugen wollen. „Österreich bietet Erlebnisse an 365 Tagen im Jahr“, betont Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung. Gemeinsam wolle man das Land als Top-Destination im Herzen Europas positionieren.

Österreich auf der ITB: KI liest Gehirnwellen – So enthüllt unser Land geheime Urlaubssehnsüchte
© Standout GmbH

31 Top-Sehenswürdigkeiten auf einen Streich
Ein echtes Highlight: die Austrian Leading Sights. Sie bringen gleich 31 Top-Sehenswürdigkeiten nach Berlin – mehr als je zuvor.
Für den kulinarischen Genuss sorgt heuer das Bundesland Kärnten, während Schülerinnen und Schüler der Kärntner Tourismusschule für professionellen Service am Stand zuständig sind.

KI & Gehirnwellen: Was dein Kopf wirklich will
Das Motto sorgt schon jetzt für Aufsehen: „Austria – Won’t get it out of your head“.
Entwickelt wurden die spektakulären Installationen von Ars Electronica Solutions – dem kreativen Arm von Ars Electronica.

Installation 1: Der „Urlaubs-Vibe-Check“
Besucher verraten, wie sie sich fühlen – eine generative KI verwandelt diese Angaben in eine digitale „Landschaft der inneren Sehnsüchte“. Dazu gibt’s maßgeschneiderte Urlaubstipps aus Österreich.

Installation 2: Der „Urlaubs-Vibe-Reader“
Hier wird’s futuristisch: Bilder österreichischer Traumorte flackern über den Screen, während eine Gehirn-Computer-Schnittstelle die Hirnaktivität misst. Entwickelt wurde das Projekt gemeinsam mit der Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Erika Mondria, Expertin für Brain-Computer-Interfaces.
Das Ergebnis? Eine Momentaufnahme der unbewussten Sehnsüchte.
Urlaub, so die Idee dahinter, verändert nicht nur die Stimmung – sondern sogar unsere Synapsen.

Standparty im ESC-FieberUnd weil nach der ITB bekanntlich vor dem Song Contest ist, wird am Dienstagabend gefeiert: Im Vorfeld des Eurovision Song Contest 2026 steigt am Österreich-Stand eine Party ganz im Zeichen des ESC. Mit Live-Act, ESC-Klassikern vom DJ und einer Hommage an einen legendären Song-Contest-Star mit kärntnerischen Wurzeln wird Berlin für eine Nacht zur kleinen ESC-Bühne.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

