Österreich auf der ITB: KI liest Gehirnwellen – So enthüllt unser Land geheime Urlaubssehnsüchte

Hightech trifft Herzklopfen! Vom 3. bis 5. März 2026 zeigt sich Österreich auf der ITB in Berlin größer, innovativer und emotionaler denn je. Mit KI, Gehirnwellen-Messung und 74 Partnern wird der Messeauftritt zum Erlebnis – und macht Lust auf Urlaub an 365 Tagen im Jahr.

Größter Auftritt aller Zeiten auf der ITB: Die ITB Berlin gilt als die wichtigste Tourismusmesse der Welt – und Österreich fährt 2026 so groß auf wie nie zuvor.

Vom 3. bis 5. März präsentiert sich das Urlaubsland mit einer Standfläche von stolzen 979 Quadratmetern – noch größer als im Vorjahr. Mit dabei: 74 Partner, die internationale Branchenprofis von Kultur, Kulinarik, Rad- und Skiurlaub überzeugen wollen. „Österreich bietet Erlebnisse an 365 Tagen im Jahr“, betont Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung. Gemeinsam wolle man das Land als Top-Destination im Herzen Europas positionieren.

© Standout GmbH

31 Top-Sehenswürdigkeiten auf einen Streich

Ein echtes Highlight: die Austrian Leading Sights. Sie bringen gleich 31 Top-Sehenswürdigkeiten nach Berlin – mehr als je zuvor.

Für den kulinarischen Genuss sorgt heuer das Bundesland Kärnten, während Schülerinnen und Schüler der Kärntner Tourismusschule für professionellen Service am Stand zuständig sind.

KI & Gehirnwellen: Was dein Kopf wirklich will

Das Motto sorgt schon jetzt für Aufsehen: „Austria – Won’t get it out of your head“.

Entwickelt wurden die spektakulären Installationen von Ars Electronica Solutions – dem kreativen Arm von Ars Electronica.

Installation 1: Der „Urlaubs-Vibe-Check“

Besucher verraten, wie sie sich fühlen – eine generative KI verwandelt diese Angaben in eine digitale „Landschaft der inneren Sehnsüchte“. Dazu gibt’s maßgeschneiderte Urlaubstipps aus Österreich.

Installation 2: Der „Urlaubs-Vibe-Reader“

Hier wird’s futuristisch: Bilder österreichischer Traumorte flackern über den Screen, während eine Gehirn-Computer-Schnittstelle die Hirnaktivität misst. Entwickelt wurde das Projekt gemeinsam mit der Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Erika Mondria, Expertin für Brain-Computer-Interfaces.

Das Ergebnis? Eine Momentaufnahme der unbewussten Sehnsüchte.

Urlaub, so die Idee dahinter, verändert nicht nur die Stimmung – sondern sogar unsere Synapsen.

Standparty im ESC-FieberUnd weil nach der ITB bekanntlich vor dem Song Contest ist, wird am Dienstagabend gefeiert: Im Vorfeld des Eurovision Song Contest 2026 steigt am Österreich-Stand eine Party ganz im Zeichen des ESC. Mit Live-Act, ESC-Klassikern vom DJ und einer Hommage an einen legendären Song-Contest-Star mit kärntnerischen Wurzeln wird Berlin für eine Nacht zur kleinen ESC-Bühne.