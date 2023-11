Beatles-Single auch in Österreich auf Platz 1

Der Spitzenplatz in den Albencharts gehört ebenfalls älteren Herrschaften: The Rolling Stones stehen mit "Hackney Diamonds" wieder ganz oben.

Wien. Wie in Großbritannien und Deutschland ist die allerletzte The-Beatles-Single "Now And Then" auch in Österreich von 0 auf Platz 1 der Charts gestürmt. Damit müssen sich RAF Camora und Ski Aggu, mit "Liebe Grüsse" die Spitzenreiter der Vorwoche, mit dem zweiten Platz in den Ö3 Austrian Top 40 begnügen.

Der Spitzenplatz in den Albencharts gehört ebenfalls älteren Herrschaften: The Rolling Stones stehen mit "Hackney Diamonds" wieder ganz oben. In der dritten Woche konnten sie diese Position von Taylor Swift ("1989 - Taylor's Version) " zurückerobern.