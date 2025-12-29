243.000 Euro für Österreichs Landwirtschaft: SPAR vergibt neue Obst- und Gemüseprämie

Spar setzt ein starkes Zeichen für Qualität, Regionalität und nachhaltige Landwirtschaft in Österreich: Im Herbst 2025 wurde erstmals die neue Spar Obst- und Gemüseprämie für die Jahre 2024 und 2025 vergeben.

Insgesamt erhielten 334 österreichische Obst- und Gemüsebetriebe eine Prämie von mehr als 243.000 Euro. Die Auszahlung ist Teil des neu überarbeiteten SPAR Qualitätsprogramms Obst & Gemüse und erfolgt künftig alle zwei Jahre.

Prämienübergabe in Göttweig: Melanie Brazda nimmt die Goodiebox mit der SPAR-Obst- und Gemüseprämie entgegen – eine Auszeichnung für herausragende Qualitätsarbeit in der heimischen Landwirtschaft. © SPAR/wearegiving

Anerkennung für herausragende Qualitätsarbeit

Nach dem Vorbild der erfolgreichen Spar-Eierprämie, die seit 2010 besteht, verfolgt auch die Obst- und Gemüseprämie ein klares Ziel: besondere Qualitätsleistungen in der heimischen Landwirtschaft sichtbar machen und gezielt fördern. Die Höhe der Prämie richtet sich nach dem Ergebnis einer unabhängigen Kontrolle. Je nach Auditergebnis wurden bis zu 1.600 Euro pro Betrieb ausbezahlt. Ausgezeichnet werden vor allem jene Betriebe, die durch strukturierte Betriebsabläufe, ein professionelles Qualitätsmanagement und hohe Standards entlang der gesamten Wertschöpfungskette überzeugen.

„Mit der Obst- und Gemüseprämie setzen wir ein klares Zeichen für Qualität und Regionalität. Wir sehen die heimischen Landwirt:innen als engagierte Partner, mit denen wir gemeinsam höchste Qualität für unsere Kund:innen sichern. Die Betriebe leisten tagtäglich hervorragende Arbeit – das verdient Anerkennung und Unterstützung“, betont SPAR-Vorstand Markus Kaser.

Christine und Gerhard Michaeler bei der Verleihung der SPAR-Obst- und Gemüseprämie im Zentrum für Visionen in Puch. © SPAR/wearegiving

Das Spar 5-Punkte-Qualitätsprogramm Obst & Gemüse

Die Prämie basiert auf dem SPAR 5-Punkte-Qualitätsprogramm, das höchste Standards für österreichisches Obst und Gemüse garantiert:

1. Strenge Kontrollen:

Alle Produktionsschritte – vom Feld bis zur Verpackung – werden nach klar definierten Vorgaben überprüft. Transparenz und Nachvollziehbarkeit stehen dabei im Fokus.

2. Reduzierter Pflanzenschutz:

SPAR fördert integrierten Pflanzenschutz mit robusten Sorten, Monitoring und gezieltem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur bei tatsächlicher Notwendigkeit.

3. Höchste Qualitätsansprüche:

Strenge Kriterien bei Sortenauswahl, Erntezeitpunkt, Kühlung und Hygiene sichern Frische, Geschmack und Lebensmittelsicherheit.

4. Rückverfolgbarkeit und Herkunft:

Die Obst- und Gemüseprämie wird ausschließlich an österreichische Betriebe vergeben. Die Herkunft ist bis zum einzelnen Feld vollständig nachvollziehbar.

5. Gemeinsame Weiterentwicklung:

SPAR begleitet die Betriebe mit Beratung, Audits und klaren Qualitätsvorgaben – für kontinuierliche Verbesserung und nachhaltige Qualitätsarbeit.

Starke Partnerschaft für die Zukunft der regionalen Landwirtschaft Die Zusammenarbeit zwischen Spar und österreichischen Obst- und Gemüseproduzent:innen basiert auf langfristiger Partnerschaft, Vertrauen und Wertschätzung. Ziel ist es, Konsument:innen frische, regionale Lebensmittel in bester Qualität zu bieten. Durch kurze Transportwege, regionale Wertschöpfung und transparente Standards profitieren sowohl die landwirtschaftlichen Betriebe als auch die Kunden.Mit der neuen Obst- und Gemüseprämie stärkt Spar die heimische Landwirtschaft, fördert nachhaltige Produktionsweisen und sichert echten Genuss aus Österreich – heute und in Zukunft.