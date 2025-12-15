Tochter (28) fand Hollywood-Regisseur mit aufgeschlitzter Kehle

Der Tod von Hollywood-Regisseur Rob Reiner und seiner Frau Michele hat die Branche erschüttert. Die beiden wurden am Sonntag in ihrem Haus in Los Angeles vermutlich von einem Familienmitglied getötet.

Am Sonntag, gegen 15:30 Uhr Ortszeit, wurde die Feuerwehr von Los Angeles zu einem Notfall in das Haus des berühmten Regisseurs Rob Reiner und seiner Frau Michele im Stadtteil Brentwood gerufen.

Vor Ort fanden die Rettungskräfte die Leichen des Ehepaares vor, deren Tod später durch ein öffentliches Statement der Angehörigen bestätigt wurde.

Verdacht auf familiäre Tragödie

Die Polizei vermutet, dass der Tod des Paares mit einem Familienmitglied zusammenhängt. Verdächtigt wird der ehemals drogenabhängige Sohn Nick Reiner, der offenbar seine Eltern auf grausame Weise ermordet haben soll. Überraschenderweise war es ausgerechnet seine Schwester Romy, die in der Nähe wohnt, die als erste die Leichen ihrer Eltern fand und sofort die Behörden informierte.

© Getty Images

Laut Informationen des Promi-Portals „TMZ“ soll dem Ehepaar die Kehle durchgeschnitten worden sein.

Ein letzter öffentlicher Auftritt

Erst Anfang September war die gesamte Familie noch gemeinsam bei der Premiere des Films „Spinal Tap II: The End Continues“ in Los Angeles. Rob Reiner und seine Frau posierten zusammen mit ihren drei Kindern – Romy, Nick und Jake – auf dem roten Teppich. Ein Bild der Familie, das nun eine tragische Wendung nimmt.

Romys Beziehung zu ihren Eltern

Auf ihrem Instagram-Account zeigte Romy immer wieder ihre enge Beziehung zu ihren Eltern. Besonders Rob Reiner war regelmäßig in ihren Posts zu sehen, auch in persönlichen Momenten, wie bei gemeinsamen Urlaubsaufnahmen. Noch Anfang Dezember teilte Romy Fotos aus einem Familienurlaub, in denen sie zusammen mit ihren Eltern beim Baden zu sehen war.

© Getty Images

In ihrem Post schrieb sie, wie dankbar sie für ihre Familie und Gesundheit sei, und erklärte: „Nicht dankbar für den Präsidenten und den Zustand ihres Landes.“