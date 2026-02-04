Konzert-Hammer: oe24 holt Kiefer Sutherland nach Wien

In den 90er Jahren drehte Hollywood-Legende Kiefer Sutherland die „Drei Musketiere“ in Wien. Jetzt rockt er bei uns wieder ab. oe24 holt ihn am 30. April mit der neuen CD „Grey“ in die Simm City. Ab Freitag gibt’s die Tickets.

„Ich mache ehrliche Countrymusik und singe fast nur über Whisky". Hollywood-Legende Kiefer Sutherland startet nach seinem gefeierten Weihnachtsfilm „Tinsel Town“ jetzt wieder als Musiker durch. Im Frühjahr kommt sein bereits viertes .Album „Grey“: „Ich will damit keine Millionen von CDs verkaufen, sondern den Leuten aus der Seele sprechen.“ Am 30. April folgt das große Wien- Konzert unter dem Motto „Love Will Bring You Home“. oe24 holt den singenden Schauspieler in die Simm City. Die Karten für den coolen Hollywood-Rocker gibt’s ab Freitag (6. Februar) bei oeticket und ticket24.at

"Das ist viel mehr als ein Hobby. Sonst hätte ich mir nicht schon drei Alben und an die 500 Konzerte angetan!" erklärt Sutherland seinen „Saitensprung“ nach TV- und Kino-Hits wie „24“, „Young Guns“ oder „Flatliners“. Dass er erst mit 30 zu Mikro, Gitarre und Textblock griff, hat seinen guten Grund: „Es mussten zuerst etliche schlechte Songs aus mir raus, bevor ich mich damit auch an die Öffentlichkeit traute. Außerdem braucht man zum Songschreiben Lebenserfahrung. Und eine dicke Haut gegen Kritik: Ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich mir nichts mehr scheiße!“

Der Erfolg gibt ihm recht: Die Debut-CD „Down In A Hole“ kletterte 2016 bis auf Platz 35 der US-Charts hoch „ Reckless & Me“schaffte es 2019 in England sogar in die Top-10 und mit „Bloor Street“ holte er 2022 Platz 1 Americana and Country Charts .Jetzt will er mit „Grey“ auch bei uns die Charts aufmischen.

Die Simm City am 30. April ja sowieso: Schließlich kehrt Kiefer ja mit großen Erinnerungen nach Wien zurück: „Ich habe ja in den 90er-Jahren für den Dreh von ,Drei Musketiere‘ mehr als drei Monate bei euch gelebt und mich sofort in Wien verliebt: Ihr schafft es die glorreiche Vergangenheit zu bewahren und trotzdem so unglaublich modern zu sein.“