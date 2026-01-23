Bim-Chaos in Wien nach Gleisschaden in der Spitalgasse

Ein Gleisschaden sorgt am Freitagvormittag für Einschränkungen im Straßenbahnverkehr. Fünf Linien fahren nur eingeschränkt oder werden umgeleitet.

Ein defektes Gleis hat den Freitag in Wien zum Geduldsspiel gemacht. Ab 10.15 Uhr war im 9. Bezirk nichts mehr wie gewohnt. Ein Schaden im Bereich der Spitalgasse blockierte gleich fünf Straßenbahnlinien. Betroffen waren die Linien 5, 12, 40, 41 und 42. Die Wiener Linien versuchten mit Umleitungen und verkürzten Streckenführungen gegenzusteuern. Für viele Fahrgäste kam die Hilfe aber zu spät.

Ausfälle und Verzögerungen

Die Linie 5 stellte den Betrieb zwischen Franz-Josefs-Bahnhof und Josefstädter Straße ein. Die Linie 12 verkehrte nur noch zwischen Hillerstraße und Franz-Josefs-Bahnhof und fuhr anschließend weiter bis Marsanogasse. Die Linien 40 und 41 wurden auf eine Ausweichroute über Gürtel und Nußdorfer Straße gelenkt. Die Linie 42 beschränkte sich auf den Abschnitt zwischen Antonigasse und Währinger Straße, Volksoper. Der morgendliche Berufsverkehr geriet damit ordentlich ins Stocken.

Warum es zu dem Schaden kam, blieb zunächst ungeklärt. Die Wiener Linien rechneten mit einer Behebung der Störung erst am späten Nachmittag. Als Alternative wurden U4, U6, 43, 44 und der 13A empfohlen. Für viele bedeutete der Freitagmorgen dennoch Stress, Zeitverlust und Frust. Ob die Reparaturen wie geplant abgeschlossen werden, war am Vormittag noch offen.