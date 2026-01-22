Alles zu oe24VIP
27.000 neue Lampen: Öffis in Wien erstrahlen in neuem Licht
27.000 neue Lampen: Öffis in Wien erstrahlen in neuem Licht

22.01.26, 10:10
In dunkler Jahreszeit tragen gut ausgeleuchtete Öffis zur Sicherheit bei. Die Wiener Linien haben seit Sommer 2024 daran gearbeitet. Alle U-Bahnen, bis auf den neuen X-Wagen, sowie die Straßenbahnen, außer den neuen Flexity und den Hochflurstraßenbahnen, wurden mit modernen LEDs ausgestattet.

Begonnen wurde die Umrüstung mit den Zügen der U6, seit Ende 2025 ist der Lampentausch nun abgeschlossen. Insgesamt 27.000 Lampen in 111 U-Bahnen und 332 Straßenbahnen wurden erneuert. Damit würde der Energieverbrauch für die Innenbeleuchtung der Schienenfahrzeuge um die Hälfte gesenkt werden.

Große Energieeinsparung

Alleine bei der U-Bahn werden dadurch monatlich ca. 150.000 kWh an Energie eingespart. Damit könnten die U-Bahn-Linien zusätzlich 8.700 Kilometer fahren, das entspricht 460-mal die Strecke der U1. „In den letzten 18 Monaten haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Werkstätten ganze 27.000 LEDs ausgewechselt. Die hellere Beleuchtung trägt nicht nur zum subjektiven Sicherheitsgefühl unserer Fahrgäste bei, sondern spart auch Energie“, sagt Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Sicherheit hat oberste Priorität

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste zu erhöhen. Neben den infrastrukturellen Maßnahmen wie Beleuchtung, Notrufe oder Kameras sind seit einigen Jahren auch Sicherheitsdienst- und Servicedienstmitarbeiter im Einsatz. Rund 330 Kollegen sind rund um die Uhr im gesamten Öffi-Netz unterwegs. Zudem sind auch unsere Fahrzeuge sowie Stationsgebäude mit Notrufen ausgestattet. Wir appellieren unsere Fahrgäste, gemäß dem Motto „im Zweifelsfall ist es ein Notfall“, von diesen Gebrauch zu machen.

