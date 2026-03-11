Sanierung der S 3 Weinviertler Schnellstraße zwischen Stockerau Nord und Obermallebarn

Wochenendsperren wegen Fahrbahnerneuerung, Brückensanierungen und weiterer Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Auf der S 3 Weinviertler Schnellstraße startet die ASFINAG am Freitag, den 13. März, mit der Sanierung der Hauptfahrbahn, Brückensanierungen und weiteren Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in diesem Bereich. Während der überwiegenden Dauer der Arbeiten bleibt mindestens ein Fahrstreifen je Richtung für den Verkehr offen. Da aber auf der S 3 zum Teil überhaupt nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung steht, ist es jedoch erforderlich, an einzelnen Wochenenden die gesamte Fahrbahn für die Sanierung zu sperren. Dies erfolgt an insgesamt vier Wochenenden, zumeist von Freitag, 19 Uhr bis zum darauffolgenden Montag, 5 Uhr früh. Ausnahmen bilden lediglich die langen Wochenenden mit Fenstertagen zu Christi Himmelfahrt und Fronleichnam. Die Sperren werden im Vorfeld rechtzeitig angekündigt, die Umleitungen verlaufen über beschilderte Routen und erfolgen großräumig über Göllersdorf und Stockerau Nord.

Voraussichtliche Sperren

Richtungsfahrbahn Hollabrunn

Fr. 13.03.2026 19:00 – Mo. 16.03.2026 5:00

Fr. 20.03.2026 19:00 – Mo. 23.03.2026 5:00

Fr. 17.04.2026 19:00 – Mo. 20.04.2026 5:00

Fr. 08.05.2026 19:00 – Mo. 11.05.2026 5:00



Richtungsfahrbahn Wien

Do. 14.05.2026 18:00 – Mo 18.05.2026 5:00

Fr. 29.05.2026 19:00 – Mo 01.06.2026 5:00

Do. 04.06.2026 18:00 – Mo 08.06.2026 5:00

Fr. 12.06.2026 19:00 – Mo 15.06.2026 5:00

Die Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Detail

Erneuerung der Bodenmarkierung

Verlängerung von Leitschienen und Errichtung diverser Anpralldämpfer

Zusätzliche Absicherung von möglichen Hindernissen wie zum Beispiel Fundamente von Verkehrszeichen oder massive Bäume.

In die Erhöhung der Verkehrssicherheit investiert die ASFINAG insgesamt 3, 5 Millionen Euro in diesem Abschnitt, die Arbeiten werden voraussichtlich mit 15.06. abgeschlossen sein.