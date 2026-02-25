Fotos aufgetaucht: Was trieb Stephen Hawking auf Epstein-Island?

In neu veröffentlichten Dokumenten zum Fall Jeffrey Epstein taucht der Name des verstorbenen Physikers Stephen Hawking mehrfach auf. Ein altes Foto zeigt ihn zudem während einer Karibikreise.

Der weltbekannte Astrophysiker Stephen Hawking reiste laut Unterlagen im März 2006 in die Karibik. Er nahm dort an einer wissenschaftlichen Konferenz teil, die den Titel „Die Energie des leeren Raums, die nicht Null ist“ trug. Bilder aus dieser Zeit zeigen Hawking bei einem Grillabend sowie bei einer U-Boot-Tour rund um die Insel Little St. James. Diese wurde später als Epsteins Privatinsel international bekannt. Finanziert wurde die Veranstaltung von Epstein selbst, sie fand im Ritz-Carlton auf St. Thomas statt.

Keine Belege für Vorwürfe

In den Akten ist ein E-Mail-Austausch enthalten, in dem Epstein auf Behauptungen von Virginia Giuffre Bezug nimmt. Giuffre, eine bekannte Klägerin, habe behauptet, Hawking habe an einer Sex-Orgie mit Minderjährigen teilgenommen. Für diese Behauptung gibt es laut den veröffentlichten Unterlagen jedoch keine Belege. Die Vorwürfe gegen den Physiker wurden nie bestätigt.

Häufige Nennung in Akten

Obwohl Hawking in verschiedenen Dokumenten zum Fall Epstein über 250-mal erwähnt wird, belegt dies kein Fehlverhalten. Ein erneut publik gewordenes Foto zeigt den Briten auf einer Sonnenliege neben zwei Frauen im Bikini. Ort und Datum dieser Aufnahme sind nicht eindeutig belegt. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass der Physiker in kriminelle Aktivitäten verwickelt war.

Spezielle Tour zum Meeresgrund

Im Rahmen der Reise im Jahr 2006 erhielt Hawking Berichten zufolge eine besondere U-Boot-Tour. Diese war speziell auf seine körperliche Verfassung zugeschnitten und führte ihn zum Meeresgrund. Hawking verstarb im Jahr 2018, die nun veröffentlichten Dokumente werfen erneut ein Licht auf die Verbindungen prominenter Gäste zu Jeffrey Epstein.