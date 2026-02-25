Alles zu oe24VIP
Willi Weber
© Getty Images

"Genugtuung"

Ex-Schumacher-Manager überfallen – Täter gefasst

25.02.26, 14:54
Willi Weber war Mitte Dezember in seiner Villa im Stuttgarter Nobelviertel Kräherwald überfallen worden. Jetzt wurden die mutmaßlichen Täter in Rumänien gefasst.

Stuttgart. Vor knapp zwei Monaten wurde Ex-Formel 1-Manager Willi Weber mit seiner Frau Opfer eines Raubüberfalls in der eigenen Stuttgarter Villa. Um so erleichterter zeigt er sich nun nach der Festnahme der mutmaßlichen Täter in Rumänien: "Das ist schon eine Genugtuung", sagte die frühere rechte Hand von Formel-1-Legende Michael Schumacher am Mittwoch. "Aber es ist auch nicht so, dass man sich sicherer fühlt."

Weber war Mitte Dezember in seiner Villa im Stuttgarter Nobelviertel Kräherwald überfallen worden. Mit seiner Frau und einer Haushälterin habe er in Angst ausgeharrt - gefesselt, geschlagen und bedroht, hatte der 83-Jährige danach erzählt. Das vermummte Trio habe gewusst, wie es ins Haus kommt und wo die Tresore stehen. Erst später war es Weber nach eigenen Angaben gelungen, sich von den Fesseln zu befreien und die Polizei zu alarmieren.

Die mutmaßlichen Täter wurden nach Polizeiangaben in Rumänien festgenommen. Sie sollen ausgeliefert werden. Nach Überzeugung der Ermittler sind die vier Rumänen neben dem Überfall auf Weber auch für mindestens zwei weitere Raubüberfälle auf Ehepaare in Stuttgart und dem Kreis Neu-Ulm verantwortlich.

