Neue Schumacher-Doku bei Netflix

Netflix nimmt Fans mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1994, das Jahr, in dem Michael Schumacher als erster Deutscher Formel-1-Weltmeister wurde.

Deutschland. Netflix hat am Mittwochabend in Berlin die neue Dokumentation "Schumacher '94" vorgestellt, die Fans auf eine Zeitreise ins Jahr 1994 mitnimmt – das Jahr, in dem Michael Schumacher als erster deutscher Formel-1-Fahrer Weltmeister wurde. Laut "Bild" werden in der Doku Michaels Ehefrau Corinna Schumacher (56) und weitere Schumi-Wegbegleiter erzählen, wie sie die Rennfahrer-Legende in dieser Zeit erlebten.

1994 war ein dramatisches Jahr in der Formel 1: Neben Schumis Aufstieg sorgten der tödliche Unfall von Ayrton Senna, Manipulationsvorwürfe und umstrittene Fahrmanöver für Spannung. Gleichzeitig begann die "Schumi-Mania", der Hype um den jungen deutschen Rennfahrer, der zum Idol des Sports wurde.

Außergewöhnliche Liebesgeschichte mit Corinna

Die Dokumentation beleuchtet auch Schumis außergewöhnliche Liebesgeschichte mit Corinna und seine Persönlichkeit abseits der Rennstrecke – sensibel, empathisch und ehrgeizig zugleich. Laut "Bild"-Bericht soll auch Michaels Sohn Mick, mit Zustimmung seiner Mutter Corinna, an der Netflix-Doku mitwirken.

Schumis Familie ist bedacht darauf das Privatleben seit seinem schweren Ski-Unfall im Dezember 2013 vor der Öffentlichkeit abzuschirmen. Das macht die Zusammenarbeit mit Netflix umso bemerkenswerter.

Ein Premieren-Termin auf Netflix steht noch nicht fest.