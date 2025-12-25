Alles zu oe24VIP
Michael Schumacher
Privat wie nie zuvor

Schumacher-Anwesen: Geheime Einblicke zu Weihnachten

25.12.25, 11:50
Corinna Schumacher hat die Türen der XCS Ranch in Texas für eine festliche Weihnachtsfeier geöffnet und gewährt damit seltene Einblicke in das private Anwesen der Familie Schumacher. 

Normalerweise halten sich die Schumachers aus der Öffentlichkeit zurück, umso bemerkenswerter sind die Impressionen vom weitläufigen Anwesen, auf dem Tochter Gina mit ihrem Ehemann Iain Bethke lebt.

Die Ranch, benannt nach den Initialen von Corinna Schumacher, dient nicht nur als privater Rückzugsort, sondern ist auch eine professionelle Pferderanch. Hier züchtet die Familie Westernpferde und betreibt Reining-Sport auf höchstem Niveau. Für die Weihnachtsfeier präsentierte sich das Anwesen festlich geschmückt: Lichterketten zierten Stallungen und Gebäude, im Haupthaus herrschte eine stimmungsvolle Atmosphäre, ein großzügiges Buffet mit Braten und Beilagen wurde serviert.

Die Gäste, darunter auch Kinder, genossen die lockere Stimmung: Tischfußball, Gespräche unter Rattanlampen und Mitarbeiter in Western-Kleidung sorgten für ein authentisches Western-Ambiente. Corinna Schumacher hatte die Ranch liebevoll dekoriert und den Abend zu einem Dankeschön an Familie, Freunde und Mitarbeiter gemacht.

Die Weihnachtsfeiertage selbst verbringt die Familie jedoch traditionell auf Mallorca. Die Feier in Texas bot vorab einen besonderen Moment des Zusammenkommens und zeigte einmal mehr, wie wichtig der Familie der Zusammenhalt und die Pflege von Traditionen sind. Für Fans sind die veröffentlichten Bilder ein seltener Blick hinter die Kulissen des sonst so privaten Lebens der Schumachers.

