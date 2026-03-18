MICHELIN Guide: Österreich überholt Frankreich im Weltranking

Österreichs Gastronomieszene darf sich 2026 über einen Meilenstein freuen: Mit der Veröffentlichung des neuen MICHELIN Guide katapultiert sich die Alpenrepublik auf Platz drei im weltweiten Ranking.

Der neue Guide MICHELIN Österreich 2026 ist da und sorgt für ein Sterne-Beben. Österreich hat nicht nur 124 Sterne gesammelt, sondern auch Kulinarik-Giganten wie Frankreich und Belgien im Weltranking eiskalt hinter sich gelassen. Damit ist Österreich offiziell im Olymp der Kulinarik-Nationen angekommen. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl liegt Österreich mit 13,54 Sternen pro Million Einwohner auf dem sensationellen 3. Platz weltweit. Damit überholen wir sogar das Mutterland der Haute Cuisine, Frankreich (Platz 5).

Österreich im globalen Vergleich

Die Berechnung basiert auf der Anzahl der MICHELIN-Sterne im Verhältnis zur Bevölkerung – ein Maßstab, der kleinere, aber kulinarisch hochdichte Länder besonders sichtbar macht. Angeführt wird das Ranking weiterhin von der Schweiz (19,1 Sterne pro Million Einwohner), gefolgt von Luxemburg (17,4). Österreich gelingt mit Platz drei ein bemerkenswerter Sprung nach vorne, während Belgien (12,3) und Frankreich (11,4) zurückfallen. Deutschland landet mit 4,8 Sternen pro Million Einwohner lediglich auf Rang 14.

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Neue Sterne für Österreich

Die Zahl der Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen steigt auf insgesamt 19. Neu in dieser Kategorie ist die „Die Weinbank – Restaurant“ in Ehrenhausen. Küchenchef Gerhard Fuchs überzeugt mit einem kreativen Überraschungsmenü, das klassische Grundlagen mit modernen Akzenten verbindet. Besonders hervorgehoben wurde die geschmackliche Tiefe und Präzision seiner Gerichte. Ergänzt wird das Konzept durch die herausragende Weinexpertise von Sommelier Christian Zach, der dafür auch mit dem Michelin Sommelier Award ausgezeichnet wurde.

22 neue 1-Stern-Restaurants

Mit insgesamt 80 Ein-Stern-Restaurants – darunter 22 neue – zeigt sich die österreichische Gastronomie so vielfältig wie nie. Die Neuzugänge verteilen sich über alle Bundesländer und spiegeln die enorme Bandbreite der Szene wider:

Das Ansitz 12 in Lienz setzt auf moderne Küche über offenem Feuer.

Im RAR Fine Dining in Maria Alm trifft asiatische Präzision auf alpine Produkte.

Das Zimmerl in Waidhofen an der Thaya kombiniert Weinviertler Tradition mit japanischen Einflüssen.

In Wien sorgt das JOLA mit einem kreativen veganen Überraschungsmenü für Aufsehen – und erhält zusätzlich einen Grünen Stern.

Ebenfalls in der Hauptstadt bietet das Addiert ein exklusives Chef’s-Table-Erlebnis mit koreanischer Handschrift.

Nachhaltigkeit im Fokus: 41 Grüne Sterne

Nachhaltigkeit bleibt ein zentrales Thema im Guide MICHELIN. Insgesamt 41 Restaurants werden mit dem Grünen Stern ausgezeichnet, acht davon sind neu. Diese Betriebe zeichnen sich durch verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, regionale Produkte und bewusstes Handeln aus. Zu den neuen Trägern zählen unter anderem das KABUFF in Graz, das Gut Oberstockstall in Niederösterreich sowie das TIAN Bistro am Spittelberg in Wien.

Die MICHELIN Awards 2026

Der MICHELIN Guide Österreich 2026 umfasst insgesamt 420 empfohlene Restaurants. Neben den Sternen vergibt der Guide Michelin auch heuer wieder Sonderauszeichnungen:

Service Award: Monika Müller (Die Forelle, Weissensee) überzeugt mit außergewöhnlicher Gastfreundschaft und Fachkompetenz.

Young Chef Award: Sebastian Stock (Bergfried – Chef’s Table, Tux) wird für seine kreative, moderne Küche ausgezeichnet.

Sommelier Award: Christian Zach (Die Weinbank, Ehrenhausen) beeindruckt mit seinem umfassenden Weinwissen.

Opening of the Year: Die Genießerei am Markt in Graz begeistert mit einem reduzierten, ausdrucksstarken Konzept und erhält direkt einen Stern.

Das Ranking im Überblick

Schweiz: 4 ***, 27 **, 108 * – 174 Sterne, Bevölkerung: 9.104.063 – 19,1 (Sterne pro Million) Luxemburg: 0 ***, 2 **, 8 * – 12 Sterne, Bevölkerung: 690.947 – 17,4 Österreich: 2 ***, 18 **, 59 * – 124 Sterne, Bevölkerung: 9.219.113 – 13,54 (NEZ) 11,0 (ALT) Belgien: 2 ***, 18 **, 104 * – 146 Sterne, Bevölkerung: 11.825.551 – 12,3 Frankreich: 30 ***, 77 **, 517 * – 761 Sterne, Bevölkerung: 66.982.392 – 11,4 Singapur: 3 ***, 7 **, 28 * – 51 Sterne, Bevölkerung: 6.111.200 – 8,3 Dänemark: 2 ***, 8 **, 27 * – 49 Sterne, Bevölkerung: 5.992.734 – 8,2 Italien: 15 ***, 38 **, 337 * – 458 Sterne, Bevölkerung: 58.915.561 – 7,8 Niederlande: 1 ***, 20 **, 96 * – 139 Sterne, Bevölkerung: 18.080.943 – 7,7 Spanien: 16 ***, 37 **, 251 * – 373 Sterne, Bevölkerung: 49.570.725 – 7,5 Portugal: 0 ***, 9 **, 44 * – 62 Sterne, Bevölkerung: 10.749.635 – 5,8 Slowenien: 1 ***, 1 **, 7 * – 12 Sterne, Bevölkerung: 2.130.850 – 5,6 Irland: 0 ***, 5 **, 18 * – 28 Sterne, Bevölkerung: 5.458.600 – 5,1 Deutschland: 12 ***, 46 **, 274 * – 402 Sterne, Bevölkerung: 83.500.000 – 4,8 Norwegen: 2 ***, 1 **, 18 * – 26 Sterne, Bevölkerung: 5.606.944 – 4,6

Der MICHELIN Guide 2026 zeigt deutlich: Österreich ist längst eine Genuss-Destination. Der Sprung auf Platz drei im globalen Ranking ist ein starkes Signal für die Zukunft der heimischen Gastronomie.