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Schöneberger und Raab moderieren eine Quiz-Show über Pop-Kultur und Zeitgeschichte.
© oe24

Die Show der Generationen: »Wer weiß wie wann was war?« mit Schöneberger & Raab

21.03.26, 00:00
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Quiz-Reise mit Schöneberger und Raab. 

Barbara Schöneberger und Stefan Raab, zwei der bekanntesten Gesichter des deutschen Entertainments, stehen nach ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit beim ESC-Vorentscheid jetzt erstmals als Moderationsduo vor der Kamera.

Die Show der Generationen: »Wer weiß wie wann was war?« mit Schöneberger & Raab
© Hersteller

In der neuen Samstagabend-Eventshow "Wer weiß wie wann was war?" schicken sie das Publikum im Studio und vor den TV-Bildschirmen auf eine unterhaltsame Quiz-Reise durch Pop-Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte. Besondere Überraschungsmomente von und mit Barbara und Stefan inklusive.

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