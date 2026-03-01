Die Show der Generationen: »Wer weiß wie wann was war?« mit Schöneberger & Raab

Quiz-Reise mit Schöneberger und Raab.

Barbara Schöneberger und Stefan Raab, zwei der bekanntesten Gesichter des deutschen Entertainments, stehen nach ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit beim ESC-Vorentscheid jetzt erstmals als Moderationsduo vor der Kamera.

© Hersteller

In der neuen Samstagabend-Eventshow "Wer weiß wie wann was war?" schicken sie das Publikum im Studio und vor den TV-Bildschirmen auf eine unterhaltsame Quiz-Reise durch Pop-Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte. Besondere Überraschungsmomente von und mit Barbara und Stefan inklusive.