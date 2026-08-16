Spider-Man durchbricht die nächste Schallmauer

Marvel hat mit dem neuen "Spider-Man: Brand New Day" die nächste Schallmauer durchbrochen. Nach dem dritten Wochenende hat der Film rund zwei Milliarden US-Dollar weltweit eingespielt.

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"Spider-Man: Brand New Day" lässt die Kassen von Sony läuten! Allein in der USA hat der neueste Marvel-Film 785,8 Millionen US-Dollar über die vergangenen drei Wochen eingespielt, wie die Wirtschaftszeitung "Forbes" berichtet. Weltweit wurde nun sogar die Marke von zwei Milliarden US-Dollar durchbrochen.

Dabei ist der neueste Spider-Man-Streifen laut der Plattform "Box Office Mojo" in der USA schon jetzt der fünft erfolgreichste Film aller Zeiten. Diese Zahl wird höchstwahrscheinlich weiter ansteigen. Vor ihm sind nur noch "Avatar" von James Cameron, der eigene Vorgänger "Spider-Man: No Way Home", "Avengers: Endgame" und "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens".

Weitere Rekorde möglich

Auf einer weiteren Liste landet die "nette Spinne aus der Nachbarschaft" auf dem zweiten Platz. Nur "Avengers: Endgame" knackte weltweit schneller die Zwei-Milliarden-US-Dollar-Marke. Der legendäre Abschluss der "Infinity-Saga" hat die Summe schon nach elf Tagen durchbrochen. "Spider-Man: Brand New Day" benötigte knapp drei Wochen.

Der neueste Marvel-Hit lockt auch in Österreich unzählige Menschen in Kinos an. Er nahm hierzulande satte 4,59 Millionen Euro Kassa ein und hatte 329.000 Besucher. Dafür gab es nach nur zwölf Tagen schon das "Goldene Ticket" für mehr als 300.000 verkaufte Kinokarten. Als insgesamt erst fünfter Film in diesem Jahr. Spider-Man wird auch die kommenden Wochen sicher weitere Rekorde brechen.