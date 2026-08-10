"The End of Oak Street" sorgt für neues Dino-Gruseln

Anne Hathaway und Ewan McGregor bekommen es ab Donnerstag „In The End of Oak Street” mit einer ungewöhnlichen Zeitreise und hungrigen Dinosauriern zu tun.

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Bei der Weltpremiere präsentierte Anne Hathaway in einem hellblauen Neckholder-Top ihren Babybauch und sorgte damit für große Diskussionen. IM Kino bekommt sie es ab Donnerstag mit weitaus größeren Problemen zu tun. In "The End of Oak Street" wird ja unter der Regie von David Robert Mitchell, der schon den Kult-Horror-Film "It Follows" verantwortete, eine komplette Vorstadtstraße durch ein kosmisches Ereignis an einen gefährlichen fremden Ort verpflanzt. Hungrige Dinosaurier inklusive!

Anne Hathaway zeigte bei der Premiere von "The End Of Oak Street" ihre Babybauch. Das Netzt reagierte empört. © WireImage

Eigentlich führen Denise Platt (Hathaway), ihr Mann Greg (Ewan McGregor) und die Kinder Audrey (Maisy Stella, bekannt aus der TV-Serie „Nashville“) und Brian (Christian Convery) das perfekte US-Vorstadtleben. Plötzlich gibt es einen mysteriösen kosmischen Sturm und danach weder Strom noch Wasser. Dafür aber Dinosaurier! Denn die gesamte Nachbarschaft wurde in eine prähistorische Wildnis transportiert.

Die Dinos sind los. © Warner Bros

Es beginnt ein erbitterter Kampf ums Überleben. Und das mit nicht mehr als Baseballschläger, Pfeil und Bogen oder einer alten Schrottflinte. Sowie vielen unausgesprochenen familiären Problemen.

End of Oak Street © Daniel McFadden

End of Oak Street: Ewan McGregor, Christian Convery, "Nashville"-Star Maisy Stella und Anne Hathaway. © Warner Bros

Unterstützt von Produzent J.J. Abrams („Star Wars“) nimmt sich Mitchell dabei Anleihen von Steven Spielberg – Stichwort: "Jurassic Street" und der coolen Bildsprache von "Stranger Things". Hollywood-Insider prophezeien dafür einen beachtlichen Start mit rund 30 Millionen Dollar Kassa.