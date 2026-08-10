Weinviertel-Pendler brauchen Geduld

Bis 6. September fahren keine Züge auf der Nordwestbahn, Nordbahn und Laaer Ostbahn ab Floridsdorf. Der REX3 endet bereits in Korneuburg, der REX2 in Wolkersdorf – betroffen sind damit vor allem Pendler aus Niederösterreich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Als Ersatz richten die ÖBB mehrere Buslinien ein, etwa von Korneuburg direkt nach Wien-Praterstern und Wien-Handelskai, mit Anschluss an U1, U2 und U6. Grund für die Sperren ist die Umstellung auf das neue Zugsicherungssystem ETCS 2.

Neue Bahnsperren treffen Niederösterreich

Auf der Nordwestbahn verbindet die Schienenersatzverkehrslinie SV903 Wien-Jedlersdorf direkt mit Wien-Floridsdorf. Die Haltestelle Wien-Brünner Straße wird während dieses Zeitraums nicht bedient. Von Korneuburg starten zwei Direktlinien: SV913 nach Wien-Praterstern und SV923 nach Wien-Handelskai. Damit gibt es direkte Anschlüsse an die U1, U2 und U6.

Auf der Laaer Ostbahn bringen die Ersatzbuslinien SV902 (von Gerasdorf) und SV912 (von Wolkersdorf) die Fahrgäste nach Wien-Floridsdorf. Beide Linien halten zusätzlich in Wien-Leopoldau und in der Heinrich-von-Buol-Gasse (Siemensstraße). Dadurch bestehen direkte Umsteigemöglichkeiten zur U1 und U6.

Auf der Nordbahn fahren als Ersatz Busse (SV901) von Süßenbrunn über Rennbahnweg bis zum Kagraner Platz. Fahrgäste erhalten dadurch eine schnelle und direkte Anbindung an die U1. Auf der Stammstrecke zwischen Wien-Floridsdorf und Wien-Praterstern sind wie gehabt zwei Ersatzbuslinien im Einsatz: eine Direktverbindung und eine mit Zwischenstopps.

Fazit: Ab 7. September folgt die 14-monatige Hauptsperre zwischen Praterstern und Hauptbahnhof – für Niederösterreichs Pendler bleibt es also weiterhin eng