Weitra feiert Rekordsaison

Das Schloss Weitra Festival zieht 2026 eine phänomenale Bilanz. Die Produktion "Lumpazivagabundus" verband Nestroys Meisterwerk mit Melodien von Carl Michael Ziehrer und wurde vom Publikum begeistert gefeiert.

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Intendant Peter Hofbauer und Regisseur Peter Kratochvil sorgten für eine schwungvolle Inszenierung, musikalisch neu arrangiert von Florian Schäfer.

Ensemble erntet Standing Ovations

Das hochkarätige Ensemble rund um Martin Muliar, Florian Stanek und Andy Lee Lang erhielt Abend für Abend Standing Ovations. Bühnenbildnerin Ilona Glöckel schuf mit opulenten Kostümen die perfekte Kulisse für das Volkstheater-Glanzstück.

Die Verbindung aus Nestroys zeitlosem Meisterwerk und den mitreißenden Melodien des Wiener Walzer- und Marschkönigs Carl Michael Ziehrer entwickelte sich vom ersten Takt an zum absoluten Publikumshit.

Musikalische Neuinterpretation eines Klassikers

Intendant Peter Hofbauer bewies erneut sein Gespür für musikalische Komödien. Regisseur Peter Kratochvil inszenierte eine pointenreiche, schwungvolle Fassung, die das Publikum restlos in ihren Bann zog. Ob der berühmte "Schönfeldmarsch" oder die unsterblichen Motive aus "Wiener Bürger" und "Hereinspaziert" – die Melodien wurden von Florian Schäfer neu arrangiert und frisch getextet. Sie verliehen der Geschichte rund um die drei liederlichen Handwerksgesellen eine beschwingte Dynamik, die das Publikum Abend für Abend begeisterte.

Ensemble erntet Standing Ovations

Das hochkarätige Ensemble rund um Martin Muliar, Florian Stanek, Aris Sas, Andy Lee Lang, Nikolaus Raspotnik, Tania Golden, Nazide Aylin, Birgit Scheibenreif, Michael Konicek und Laura Luisa Hat erntete fast ausnahmslos Standing Ovations. Die opulenten Kostüme und das vielseitige Bühnenbild von Ilona Glöckel boten die perfekte Kulisse für dieses charmante Glanzstück des österreichischen Volkstheaters.

"Ein riesiges Dankeschön gilt unserem fantastischen Ensemble und allen freiwilligen Helfern, ohne deren Einsatz dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre", so Geschäftsführerin Doris Moser. "Auch in meinem vierten Jahr als Geschäftsführerin erfüllt es mich mit Stolz zu sehen, wie die besondere Atmosphäre unseres Festivals das Publikum und die Region zusammenschweißt."

Ausblick 2027: "Der Zerrissene"

Bereits 2027 folgt der nächste Höhepunkt: Nestroys "Der Zerrissene" wird mit Melodien von Oscar Straus neu adaptiert, erneut unter der Regie von Peter Kratochvil. Der Ticketverkauf läuft bereits, ein Frühbucherbonus von 15 Prozent gilt bis 31. Jänner 2027.

Info & Buchung: festival@schloss-weitra.at, Tel. 0664/515 09 86, shop.eventjet.at/de/festivalschlossweitra