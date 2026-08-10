Franz-Josefs-Bahn: Baustelle im Zeitplan

Erfreuliche Zwischenbilanz nach sechs Wochen Bauzeit: Die Erneuerung der Gleise und Entwässerungsanlagen auf rund sieben Kilometern zwischen Kritzendorf und St. Andrä-Wördern schreitet zügig voran.

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Auch die 420 Meter lange Lärmschutzwand im Bahnhof St. Andrä-Wördern liegt im Zeitplan. Mit Schulbeginn am 7. September wird der volle Bahnbetrieb ohne Einschränkungen wieder aufgenommen.

Umfahrung Klosterneuburg öffnet wieder

Die Umfahrungsstraße B14 wird nach Sanierung des Johannatunnels ab 15. August für den Verkehr freigegeben. Betriebs-, Sicherheits- und Leittechnik wurden vollständig erneuert, zusätzlich entstanden moderne Lärmschutzwände.

Verbesserter Ersatzverkehr ab 17. August

Durch die Wiedereröffnung der Umfahrung wird der Schienenersatzverkehr optimiert: Ab 17. August wird die Busverbindung für die S40 bis Klosterneuburg-Weidling erweitert, mit direktem Anschluss an die Züge. Zusätzlich verbindet der Ersatzverkehr künftig auch die Bahnhöfe Weidling und Kierling direkt. Klosterneuburg wird zudem vom Verkehr entlastet, wodurch die Busse pünktlicher fahren.

REX-Zusatzhalte bleiben erhalten

Die Strecke bleibt bis 7. September nur eingleisig befahrbar, mit nächtlichen Gesamtsperren. Die Züge der Linien REX4 und REX41 halten weiterhin in Klosterneuburg-Kierling und St. Andrä-Wördern und sichern damit eine Direktverbindung nach Wien. Die S40 verkehrt während der Bauphase nur zwischen Wien Franz-Josefs-Bahnhof und Klosterneuburg-Weidling sowie ab Tulln/Donau, die R40 entfällt vollständig.

Fazit: Die ÖBB liegen im Zeitplan – ab 7. September rollen die Züge auf der Franz-Josefs-Bahn wieder ohne Einschränkungen.