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Indoor-Spielspaß

Donau Zentrum lockt mit kühler Spielwelt

Buntes Holzspielzeug und Bauklötze liegen auf einem bunt gemusterten Teppich im Raum.
© Dragan Dok
Wenn draußen die sommerliche Hitze drückt und klassische Spielplätze wegen der prallen Sonne ausfallen, suchen viele Familien nach schattigen Alternativen. Im Westfield Donau Zentrum verspricht der Dachboden Zauber eine wetterunabhängige Auszeit für Groß und Klein.
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Auf rund 800 Quadratmetern erstreckt sich die gut belüftete Indoor-Erlebniswelt, die speziell für Kinder zwischen drei und elf Jahren konzipiert ist. Zur Ausstattung gehören ein großes Klettergerüst, ein Puppenhaus sowie vielfältige Kreativ- und Spielbereiche. "Gerade an heißen Sommertagen möchten wir Familien einen Ort bieten, an dem Kinder unbeschwert spielen, entdecken und sich bewegen können", betont Melanie Hanousek, General Managerin des Westfield Donau Zentrums.

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Betreuung in den Sommerferien

© Dragan Dok

Noch bis zum 5. September gelten die speziellen Ferienöffnungszeiten. Die betreute Kinderwelt hat von Montag bis Freitag jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag stehen die Türen von 10 bis 18 Uhr offen. Mütter und Väter nutzen diese Zeit gerne für entspannte Besorgungen oder eine Pause in den Lokalen des Einkaufscenters.

Neuer Schwung im Herbst

Mit 7. September startet wieder der reguläre Betrieb. Dann warten auf die Besucher zusätzlich ein Eltern-Kind-Café sowie gemeinsame Aktivitäten im Rahmen des Eltern-Kind-Spaßes. Wer über eine Mitgliedschaft im Westfield Club verfügt, profitiert zudem von ermäßigten Eintrittspreisen.

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