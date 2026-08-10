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Gemeinsam für Tiere

PENNY stärkt TierQuarTier mit neuer Kooperation

Neugeborenes schwarzes Kätzchen wird mit einer Spritze von einer Person mit Handschuhen gefüttert.
© TierQuarTier
Fast 18.000 Tiere hat das TierQuarTier seit 2015 vermittelt. Eine neue Partnerschaft mit PENNY soll die Arbeit des Tierheims stärken und noch mehr Aufmerksamkeit für Tiere in Not schaffen.
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PENNY unterstützt das TierQuarTier Wien ab sofort mit einem Sponsoring in Höhe von 20.000 Euro und startet damit eine langfristige Partnerschaft. Das Geld soll direkt in die Versorgung und Betreuung von Hunden, Katzen und Kleintieren fließen, die im Tierheim auf ein neues Zuhause warten. Gleichzeitig wollen beide Partner stärker auf Tierschutz, verantwortungsvolle Tierhaltung und die Adoption von Tieren aufmerksam machen.

Fast 18.000 Tiere vermittelt

Das TierQuarTier kümmert sich seit 2015 um Tiere in Not und übernimmt neben Betreuung und Versorgung auch deren Vermittlung. Seither wurde für fast 18.000 Tiere ein neues Zuhause gefunden. Künftig sind gemeinsam mit PENNY auch Informationsangebote und Aktionen geplant, bei denen Kunden und Mitarbeiter eingebunden werden sollen. "Mit der neuen TierQuarTier Partnerschaft wollen wir konkret unterstützen und Bewusstsein für Tierschutz und verantwortungsvolle Tierhaltung schaffen", sagt PENNY-Österreich-Geschäftsführer Johannes Greller.

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Kooperation soll langfristig laufen

Zum Auftakt der Zusammenarbeit wurde ein Scheck über 20.000 Euro übergeben. Das Sponsoring soll die tägliche Arbeit des Tierheims unterstützen und zugleich mehr Menschen für den Umgang mit Tieren sensibilisieren. "Jede Unterstützung hilft uns dabei, Tieren in Not die bestmögliche Versorgung zu bieten und ihnen die Chance auf einen liebevollen Neustart zu ermöglichen", sagt Tierheimleiterin Bernadette Altrichter.

PENNY verweist zudem auf sein bisheriges Engagement im Tierschutz. Seit 2021 verkauft der Lebensmittelhändler in seinen Filialen keine Feuerwerkskörper mehr. Damit sollen Tiere rund um Silvester vor zusätzlichem Lärm und Stress geschützt werden.

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