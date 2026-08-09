Kino statt Freibad
Hitzeflucht mit Popcorn
Sogar unter der Woche pilgern die Massen schon mittags in die Säle – Blockbuster wie „Odyssee" und „Spiderman" machen's möglich. Dazu sorgen „Toy Story 5" und „Vaiana" für Familienglück.
Generation Z entdeckt die Leinwand
Laut Dörfler holt die Kinobranche gerade Corona-Verluste auf: YouTube-Stars wie Curry Barker bringen junges Publikum zurück ins Kino.
Fazit: Ob Sommerhitze oder Superhelden – Wien flimmert derzeit lieber im Dunkeln.
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