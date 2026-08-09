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Kino statt Freibad

Hitzeflucht mit Popcorn

Modernes Kino mit roten Sitzen, leerem Saal und großer Leinwand vorne.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Klimaanlage schlägt Balkon: Immer mehr Wiener suchen Zuflucht vor der Gluthitze zwischen Popcorn-Duft und Kinosesseln. Österreichweit gibt's ein Besucherplus von 15 Prozent, Wien liegt sogar noch drüber. "Eine Mischung aus Flucht vor der Hitze, aber primär das Kinoerlebnis", erklärt Kinoverband-Chef Christian Dörfler.
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Sogar unter der Woche pilgern die Massen schon mittags in die Säle – Blockbuster wie „Odyssee" und „Spiderman" machen's möglich. Dazu sorgen „Toy Story 5" und „Vaiana" für Familienglück.

Generation Z entdeckt die Leinwand

Laut Dörfler holt die Kinobranche gerade Corona-Verluste auf: YouTube-Stars wie Curry Barker bringen junges Publikum zurück ins Kino.

Fazit: Ob Sommerhitze oder Superhelden – Wien flimmert derzeit lieber im Dunkeln.

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