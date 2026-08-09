Nach Drohung: Festival-Abbruch für 3.000 Menschen

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Wer hinter den Drohanrufen steckt, ist derzeit noch offen.

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Das Free Tree Open Air in Taiskirchen (Bez. Ried), eine Eelctronic-Muisk-Happening, musste in der Nacht auf Sonntag wegen Drohanrufen geräumt worden. Rund 3.000 Besucher mussten das Festivalgelände für mehrere Stunden verlassen.

Innerhalb von 20 Minuten Areal geräumt

Die Festivalbesucher haben innerhalb von 20 Minuten das Areal verlassen. Parallel dazu wurde das Gelände durch Spezialkräfte durchsucht. Dabei konnten keinerlei verdächtige Gegenstände gefunden werden. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit, es war bereits 1.45 Uhr, wurde der Festivalbetrieb für diese Nacht nicht mehr freigegeben. Die Ermittlungen laufen.