Am 27. September lädt Oberösterreich zum Tag des Denkmals

Die communale oö zeigt in Linz die unsichtbare Gegenwart von 1626.

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Am Sonntag, 27. September, steht beim österreichweiten Tag des Denkmals das kulturelle Erbe im Mittelpunkt. Unter dem Motto "Denkmale: Wert für alle." öffnen auch in Oberösterreich – vom Augustiner-Chorherrenstift in St. Florian bis zur historischen Glockengießerei im Heimathaus Braunau und dem Sensenmuseum Geyerhammer in Scharnstein – zahlreiche historische Orte ihre Türen und machen Geschichte unmittelbar erlebbar.

Ghost Stories - die unsichtbare Gegenwart

In Linz gestaltet die communale oö 2026 unter dem Leitgedanken "Ghost Stories – die unsichtbare Gegenwart von 1626" einen umfangreichen Programmtag im Mariendom, im Schlossmuseum, im Domcafé und mit einem besonderen Rundgang durch die Stadt. Damit wird der Tag des Denkmals zugleich zu einem Höhepunkt des Kulturformats, das sich anlässlich von 400 Jahren Bauernkrieg facettenreich mit dem Thema "Mut" auseinandersetzt.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP): "Denkmale sind weit mehr als Zeugnisse der Vergangenheit. Sie erzählen von den Menschen, die vor uns gelebt haben, von ihren Konflikten, ihren Überzeugungen und ihren Hoffnungen."