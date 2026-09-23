Adenauer-Haus
Aktivisten besetzen CDU-Zentrale in Berlin
Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr im Berliner Stadtteil Tiergarten. Einsatzkräfte der Polizei wurden zur dortigen CDU-Parteizentrale gerufen, nachdem mehrere Personen unbefugt auf das Dach des Gebäudes gelangt waren.
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Entdeckung durch den Objektschutz
Vor Ort wurden die Personen von Kräften des Zentralen Objektschutzes entdeckt. Die Unbefugten seilten sich daraufhin vom Dach ab und rollten ein Transparent an der Fassade der Parteizentrale aus.
Großaufgebot der Polizei vor Ort
Um auf die Lage an der Parteizentrale zu reagieren, befand sich die Polizei mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort.
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