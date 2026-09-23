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"Linz ist kein Aschenbecher!"

Zigarettenproblem
© LinzPLUS
Linz könnte Mistkübel nach Budapester Vorbild nachrüsten.
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"Wer mit offenen Augen durch Linz geht, sieht sie überall: Tschickstummel auf Gehsteigen, in Grünflächen und zu Hunderten in unseren Baumtrögen. Das ist grauslich und völlig unnötig. Linz ist kein Aschenbecher", kritisiert Brita Pivovesan von LinzPLUS. Viele der orangefarbenen Linzer Mistkübel besitzen keinen richtigen Aschenbecher, stattdessen gibt es lediglich eine Metallfläche, auf der Zigaretten ausgedrückt werden sollen. "Das Absurde ist: Viele drücken ihre Zigarette sogar brav am Mistkübel aus – werfen den Stummel dann aber daneben. Offenbar wollen sie ihn nicht in den Mistkübel werfen, um einen Brand zu vermeiden. Da fehlt schlicht eine praktische Lösung", so Piovesan.

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Nachrüsten wie in Budapest

In Wien sind Mistkübel mit eigenen Aschenbechern ausgestattet. In Budapest wurden Mistkübel sogar nachgerüstet, die laut Piovesan praktisch baugleich mit den orangefarbenen Linzer Modellen sind. "Wir müssen das Rad also nicht neu erfinden. Ein kleiner Aschenbecher am bestehenden Mistkübel würde an vielen Orten schon reichen", sagt Piovesan.

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