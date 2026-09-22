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2,2 Mrd. Euro Umsatz

voestalpine will vom Bahnfahr-Trend profitieren

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Der Umsatz im Geschäftsbereich Railway Systems soll bis zum Ende des Jahrzehnts um fast ein Drittel steigen.
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Der Linzer voestalpine-Konzern setzt auf das global wachsende Bahngeschäft und will seinen Umsatz im Geschäftsbereich Railway Systems deutlich ankurbeln. Dieser soll von zuletzt 2,2 Mrd. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rund 3 Mrd. Euro 2030/31 steigen. Das ging am Dienstag aus einer Aussendung des börsennotierten Unternehmens zu seinem Kapitalmarkttag in Berlin hervor.

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Treiber des Wachstums im Bahnbereich sei demnach "der globale Trend zur nachhaltigen Mobilität auf der Schiene und die damit verbundenen umfangreichen Investitionen in die Modernisierung bestehender sowie den Ausbau neuer Schieneninfrastruktur". Neben der Bahninfrastruktur planen die Oberösterreicher, die Aktivitäten konsequent in den Bereichen Luftfahrt, Lagertechnik sowie Rohre und Profile weiter auszubauen.

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