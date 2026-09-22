Neue Umfrage zeigt: OÖ will Windenergie

Auch 64 Prozent der FPÖ-Wähler halten Windkraft für einen wichtigen Bestandteil des Energiemixes.

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In Österreich stehen 1.447 Windkraftanlagen, in OÖ werden nur 31 Anlagen betrieben. Die Grünen haben eine Umfrage durch die Spectra-Marktforschung zum Thema Windkraft in Auftrag gegeben - befragt wurden dafür 1.000 Personen über 16 Jahre im August 2026.

Vier von fünf Oberösterreicher halten Windkraft für einen wichtigen Bestandteil des Energiemixes, konkret sind es 81 Prozent der Befragten.

"Erstaunliches zeigt ein Blick auf die Partei-Präferenz, auch abseits der enormen Zustimmung Grüner Wähler:innen. So sehen nicht nur 92 Prozent der SPÖ-Wähler:innen Windkraft als wichtig an, sondern auch 89 Prozent der ÖVP- und bemerkenswerte 64 Prozent der FPÖ-Wähler:innen", sagt Umweltschutzlandesrat Stefan Kaineder (Grüne).

78 % wollen rascheren Ausbau

Auch zur Frage, ob der Ausbau der Windkraft in Oberösterreich deutlich beschleunigt werden soll, hat Oberösterreich eine glasklare Meinung. 78 Prozent der Befragten wollen einen rascheren Ausbau der Windkraft im Land.



Für Grüne Klubobmann Severin Mayr zeigt die Umfrage: „Hier prallen zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite die Bevölkerung, die längst erkannt hat, wohin die Energiereise gehen muss und die einen raschen Ausbau der Windkraft will. Auf der anderen Seite eine verbohrte FPÖ, für die jedes Windrad Teufelszeug ist und eine ÖVP, die sich der blauen Windkraft-Phobie ausgeliefert hat."