MacBook-Air-Deal: Das neue M5-Modell im Amazon-Angebot!

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Wer schon länger mit einem neuen MacBook Air liebäugelt, sollte sich dieses Amazon-Angebot genauer ansehen. Das 13 Zoll große Apple MacBook Air mit M5 Chip, 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD bekommen Sie aktuell für 1.257,48 Euro. Gegenüber der UVP von 1.410,76 Euro sparen Sie damit 153,28 Euro.

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Ein MacBook gehört zu den Anschaffungen, bei denen sich ein Rabatt schnell bemerkbar macht. Umso interessanter ist das aktuelle Angebot bei Amazon: Das 13 Zoll MacBook Air mit M5 Chip ist momentan um 11 Prozent reduziert und kostet dadurch rund 153 Euro weniger.

M5 Chip, 16 GB RAM und 512 GB Speicher

Technisch bekommen Sie hier eine leistungsstarke Ausstattung für Arbeit, Studium und Alltag. Im Inneren arbeitet der Apple M5 Chip mit 10-Core CPU und 8-Core GPU. Dazu kommen 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher und eine 512 GB große SSD.

Apple 13" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU: Entwickelt für KI © Apple

Apple bewirbt das Modell zudem als für KI-Anwendungen entwickelt. Für die Darstellung steht ein 13,6 Zoll Liquid Retina Display zur Verfügung. Touch ID ermöglicht die Entsperrung per Fingerabdruck, außerdem unterstützt das Modell WLAN 7.

Auch optisch hebt sich diese Variante von den klassischen MacBook-Farben ab: Das Angebot gilt für die Ausführung in Himmelblau.

Mehr als 150 Euro Ersparnis bei Amazon

Besonders spannend wird das MacBook Air durch den aktuellen Preis. Amazon verlangt derzeit 1.257,48 Euro statt 1.410,76 Euro UVP. Das entspricht einem Rabatt von 11 Prozent beziehungsweise 153,28 Euro.

Apple 13" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU: Entwickelt für KI © Apple

Und offenbar kommt das Angebot gut an: Laut Amazon wurden mehr als 500 Exemplare im vergangenen Monat gekauft. Zusätzlich trägt das MacBook die Kennzeichnung "Amazons Tipp".

Wer ohnehin ein neues MacBook Air kaufen möchte und Wert auf 16 GB Arbeitsspeicher sowie 512 GB SSD-Speicher legt, bekommt hier also eine interessante Konfiguration – und kann beim aktuellen Amazon-Preis mehr als 150 Euro gegenüber der UVP sparen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.