iPad-Tastatur statt Magic Keyboard: Dieser Bestseller überzeugt

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Wer sein iPad regelmäßig zum Arbeiten, Schreiben oder für die Uni nutzt, landet bei der Suche nach einer Tastaturhülle schnell beim Magic Keyboard von Apple. Doch es gibt auch Alternativen: Die Inateck Tastaturhülle kombiniert Tastatur, Touchpad, Schutzhülle und Ständer – und ist aktuell sogar der Nr.-1-Bestseller bei Amazon in der Kategorie "Tastaturen für Tablet PCs".

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Ein iPad kann längst mehr als Streaming und Surfen. Mit der richtigen Tastatur wird aus dem Tablet im Handumdrehen ein kompakter Arbeitsplatz für unterwegs. Gerade wer häufig längere E-Mails schreibt, Dokumente bearbeitet oder sein iPad mit auf Reisen nimmt, dürfte eine richtige Tastatur schnell zu schätzen wissen.

Das Problem: Original-Zubehör kann schnell teuer werden. Wer deshalb nach einer Alternative zum Apple Magic Keyboard sucht, sollte sich den aktuellen Amazon-Bestseller von Inateck ansehen.

Inateck Hülle mit Tastatur für iPad 11(A16)/10. Gen, Ultraleicht 450g © Inateck

Amazon-Bestseller: Über 1.000 Mal im vergangenen Monat gekauft

Die Inateck Hülle mit Tastatur ist laut Amazon aktuell die Nummer 1 unter den Tastaturen für Tablet PCs. Mehr als 1.000 Stück wurden demnach allein im vergangenen Monat gekauft.

Das Konzept erinnert an deutlich teurere Tastatur-Lösungen: Sie bekommen nicht nur eine Tastatur, sondern auch ein integriertes Touchpad und einen Ständer. Dadurch lässt sich das iPad ähnlich wie ein kleiner Laptop verwenden.

Praktisch: Das Tablet kann laut Hersteller sowohl im Quer- als auch im Hochformat aufgestellt werden. Gerade das Hochformat kann beim Lesen, Bearbeiten von Dokumenten oder Scrollen durch Webseiten angenehm sein.

Inateck Hülle mit Tastatur für iPad 11(A16)/10. Gen, Ultraleicht 450g © Inateck

Tastatur in nur einer Sekunde abnehmen

Besonders praktisch finde ich die Flexibilität des Modells. Laut Hersteller lässt sich die Tastatur innerhalb einer Sekunde abnehmen. Möchten Sie beispielsweise abends auf dem Sofa eine Serie schauen oder das iPad einfach als Tablet nutzen, müssen Sie also nicht ständig die komplette Tastaturkonstruktion verwenden.

Mit einem angegebenen Gewicht von 450 Gramm ist das Zubehör zudem auf Mobilität ausgelegt. Das macht es interessant für Büro, Uni, Zugfahrten oder Reisen.

Inateck nennt außerdem die AceTouch-Technologie als Feature des Modells.

Mit zahlreichen iPad-Modellen kompatibel

Auch bei der Kompatibilität deckt die Tastaturhülle laut Produktbeschreibung verschiedene Generationen ab. Dazu zählen unter anderem das iPad 11 (A16), iPad der 10. Generation, verschiedene iPad-Air-11-Zoll-Modelle sowie iPad Air 5 und 4 und kompatible iPad-Pro-11-Zoll-Varianten.

Vor dem Kauf würde ich trotzdem unbedingt die genaue Modellnummer Ihres iPads mit den Angaben auf der Produktseite vergleichen. Gerade bei ähnlich großen iPads können Anschlüsse, Kameramodule und Abmessungen je nach Generation unterschiedlich sein.

Mein Tipp für alle, denen das Magic Keyboard zu teuer ist

Natürlich ist die Inateck-Hülle nicht einfach ein Apple Magic Keyboard zum kleineren Preis – Ausstattung, Verarbeitung und Bediengefühl können sich unterscheiden. Vom Grundprinzip her bietet sie aber viele Funktionen, nach denen Käufer einer Tastaturhülle suchen: Tastatur, Touchpad, Ständer und Schutz in einem Zubehör.

Dass sie aktuell Amazons Nr.-1-Bestseller ihrer Kategorie ist und im vergangenen Monat mehr als 1.000 Mal gekauft wurde, macht sie zusätzlich interessant.

Wenn Sie Ihr iPad häufiger wie einen kleinen Laptop nutzen möchten, aber für eine Tastaturhülle nicht unnötig tief in die Tasche greifen wollen, könnte dieser Amazon-Bestseller daher eine spannende Alternative sein.

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