Fast 50 % günstiger: Dieser Tineco-Wischsauger ist Amazons Nr. 1

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Staubsaugen und anschließend noch den Boden wischen? Mit einem Nass-Trockensauger können Sie sich einen Arbeitsschritt sparen – und ausgerechnet ein besonders gefragtes Modell ist bei Amazon gerade stark reduziert. Den Tineco Floor One Stretch S6 bekommen Sie aktuell für nur 189,58 Euro statt 351,94 Euro UVP. Das sind satte 46 Prozent Rabatt und mehr als 160 Euro Ersparnis.

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Wer Hartböden regelmäßig sauber hält, weiß, wie schnell daraus eine kleine Putzaktion wird. Erst Krümel und Staub aufsaugen, danach Flecken wegwischen – und anschließend müssen die Geräte selbst noch gereinigt werden.

Der Tineco Floor One Stretch S6 soll genau hier für mehr Komfort sorgen: Als Nass-Trockensauger ist er dafür konzipiert, Hartböden in einem Arbeitsgang zu saugen und zu wischen.

Tineco Floor One Stretch S6 Nass Trockensauger, 20Kpa，180°-Flachdesign © Tineco

Unter Möbeln putzen: Das 180-Grad-Design ist besonders praktisch

Ein spannendes Detail ist das 180-Grad-Flachdesign. Der Tineco lässt sich laut Hersteller besonders flach absenken und kommt dabei auf eine Liegehöhe von nur 13 Zentimetern.

Damit können Sie leichter unter Betten, Sofas und andere niedrige Möbel gelangen – also genau an die Stellen, die beim schnellen Putzen gerne ausgelassen werden.

Dazu kommt eine dreiseitige Kantenreinigung, die beim Reinigen entlang von Wänden und Möbelkanten praktisch sein kann. Die angegebene Laufzeit beträgt bis zu 40 Minuten.

Selbstreinigung mit 85 °C

Tineco Floor One Stretch S6 Nass Trockensauger, 20Kpa，180°-Flachdesign © Tineco

Auch nach dem Putzen soll Ihnen das Gerät Arbeit abnehmen. Tineco stattet das Modell mit einer FlashDry-Selbstreinigung aus. Laut Hersteller arbeitet diese mit 85 °C und benötigt rund fünf Minuten.

Gerade bei einem Wischsauger ist eine komfortable Reinigung interessant, schließlich kommt die Bürstenrolle regelmäßig mit Schmutz und Wasser in Kontakt.

Mit einer angegebenen Saugleistung von 20 kPa ist das Gerät für die Reinigung von Hartböden ausgelegt.

Amazon-Deal: Sie sparen mehr als 160 Euro

Tineco Floor One Stretch S6 Nass Trockensauger, 20Kpa，180°-Flachdesign © Tineco

Der Preis macht das Angebot momentan besonders interessant. Statt einer UVP von 351,94 Euro verlangt Amazon aktuell nur 189,58 Euro. Sie sparen damit 162,36 Euro beziehungsweise 46 Prozent.

Und das Modell scheint gefragt zu sein: Laut Amazon wurden mehr als 4.000 Stück im vergangenen Monat gekauft. Zudem wird der Tineco aktuell als Nr.-1-Bestseller in der angegebenen Nass-/Trockensauger-Kategorie geführt.

Unser Shopping-Tipp: Wenn Sie schon länger über einen Wischsauger nachdenken, ist ein Rabatt von 46 Prozent definitiv einen Blick wert. Für unter 190 Euro bekommen Sie hier ein Modell, das Saugen und Wischen kombiniert und mit Flachdesign sowie Selbstreinigung einige praktische Komfortfunktionen mitbringt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.