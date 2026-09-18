JBL Flip 7: Bluetooth-Lautsprecher jetzt 31% günstiger

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Guter Sound für unterwegs muss nicht teuer sein: Bei Amazon ist der JBL Flip 7 aktuell deutlich reduziert. Den beliebten Bluetooth-Lautsprecher bekommen Sie gerade für 103,86 Euro statt 151,25 Euro UVP. Das bedeutet 31 Prozent Rabatt und eine Ersparnis von satten 47,39 Euro.

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Ob beim nächsten Urlaub, auf dem Balkon, beim Picknick oder einfach zu Hause: Ein kompakter Bluetooth-Lautsprecher gehört für viele inzwischen zur Grundausstattung. Umso interessanter ist der aktuelle Amazon-Deal für den JBL Flip 7.

Statt der angegebenen UVP von 151,25 Euro zahlen Sie aktuell nur 103,86 Euro. Damit sparen Sie 47,39 Euro. Laut der von Ihnen aufgerufenen Amazon-Seite wurde das Modell allein im vergangenen Monat mehr als 1.000 Mal gekauft.

JBL Flip 7, kabelloser tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, 16 Stunden Akkulaufzeit © JBL

Bis zu 16 Stunden Musik – und bereit für draußen

Besonders praktisch ist der Flip 7 für alle, die ihren Lautsprecher nicht nur im Wohnzimmer verwenden möchten. Laut Hersteller bietet er bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit und ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt. Zudem ist das Modell stoßfest ausgelegt.

Für den Sound setzt JBL auf JBL Pro Sound mit AI Sound Boost. Die Technologie analysiert das Audiosignal und soll den Klang entsprechend optimieren. Über Auracast lassen sich außerdem mehrere kompatible Lautsprecher miteinander verbinden – praktisch für größere Räume oder die nächste Party.

JBL Flip 7, kabelloser tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, 16 Stunden Akkulaufzeit © JBL

47 Euro sparen: Dieser JBL-Deal kann sich sehen lassen

Auch die bisherigen Käufer scheinen mit dem Lautsprecher zufrieden zu sein: Auf der angegebenen Amazon-Produktseite erreicht der JBL Flip 7 aktuell 4,7 von 5 Sternen bei mehr als 3.700 Bewertungen.

Wer ohnehin nach einem kompakten Bluetooth-Lautsprecher für Alltag, Urlaub oder Outdoor-Ausflüge sucht, sollte sich das Angebot deshalb genauer ansehen. 103,86 Euro statt 151,25 Euro UVP sind für den JBL Flip 7 eine deutliche Ersparnis.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.