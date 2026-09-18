Wochenend-Deal: AirPods Pro 3 im Amazon-Angebot!

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Apple-Fans aufgepasst: Die AirPods Pro 3 sind bei Amazon gerade deutlich günstiger zu bekommen. Statt 251,09 Euro UVP zahlen Sie aktuell nur 211,75 Euro – und sparen damit 16 Prozent beziehungsweise 39,34 Euro. Neben der aktiven Geräuschunterdrückung bringen die In-Ears spannende Funktionen wie Herzfrequenzmessung, 3D Audio und eine Hörgerätefunktion mit.

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Wenn Sie ohnehin über neue AirPods nachdenken, kommt dieser Amazon-Deal zur richtigen Zeit. Die Apple AirPods Pro 3 sind aktuell für 211,75 Euro statt 251,09 Euro UVP erhältlich.

Damit bleiben Ihnen knapp 40 Euro mehr im Portemonnaie. Laut der von Ihnen aufgerufenen Amazon-Seite wurden die Kopfhörer im vergangenen Monat bereits mehr als 5.000 Mal gekauft.

Das können die AirPods Pro 3

Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung © Apple

Die AirPods Pro 3 sind längst nicht mehr nur zum Musikhören gedacht. Die aktive Geräuschunterdrückung soll störende Umgebungsgeräusche reduzieren – praktisch im Zug, Flugzeug, Büro oder einfach dann, wenn Sie Ihre Ruhe haben möchten.

Dazu kommen 3D Audio und ein auf hochwertigen Klang ausgelegtes Soundsystem. Geladen werden die Kopfhörer beziehungsweise das Case bequem über USB-C.

Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung © Apple

Spannend für Sport: Herzfrequenz direkt über die AirPods messen

Ein besonders interessantes Feature ist die integrierte Herzfrequenzmessung. Beim Training können die AirPods Pro 3 Ihren Puls erfassen. Damit verbindet Apple Kopfhörer und Fitness-Tracking noch stärker miteinander.

Hinzu kommen Hörgesundheitsfunktionen einschließlich einer Hörgerätefunktion für geeignete Nutzer. Solche Gesundheitsfeatures ersetzen allerdings keine medizinische Untersuchung.

Für 211,75 Euro wird der Deal interessant

Gerade bei Apple-Produkten können schon knapp 40 Euro Preisunterschied einen Blick wert sein. Bei Amazon bekommen Sie die AirPods Pro 3 aktuell mit 16 Prozent Rabatt für 211,75 Euro.

Wenn die AirPods ohnehin auf Ihrer Wunschliste stehen, ist das ein Deal, den Sie sich ansehen sollten – denn Preis und Verfügbarkeit können sich bei Amazon jederzeit wieder ändern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.