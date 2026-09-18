Brandneu: IPhone 18 Pro jetzt auf Amazon erhältlich!

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Darauf haben Apple-Fans gewartet: Das brandneue iPhone 18 Pro ist ab heute, dem 18. September, offiziell erhältlich – und auch bei Amazon können Sie das neue Smartphone bereits bestellen. Besonders die neue Farbe Burgunder ist ein echter Hingucker. Und wer schnell bestellt, muss offenbar nicht lange warten: Laut der von uns gesehenen Amazon-Anzeige soll das neue iPhone bereits am 21. September geliefert werden.

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Wer mit dem Gedanken spielt, sich das neue iPhone zu holen, muss dafür nicht unbedingt direkt bei Apple bestellen. Das iPhone 18 Pro mit 256 GB ist jetzt auch bei Amazon erhältlich. Die Variante in Burgunder wird dort aktuell für 1.461,18 Euro angeboten.*

Apple selbst hat den offiziellen Verkaufsstart für den 18. September angekündigt.

© Apple

Burgunder ist die neue iPhone-Farbe

Und optisch gibt es dieses Jahr eine Farbe, die sofort auffällt: Burgunder. Der dunkle Rotton ist definitiv eine der spannendsten Neuerungen beim Design.

Falls Ihnen das etwas zu auffällig ist, gibt es aber auch klassische Alternativen. Apple bietet das iPhone 18 Pro in insgesamt vier Farben an: Burgunder, Polar, Silber und Schwarz.

Auch beim Speicher haben Sie die Wahl. Das Pro-Modell gibt es mit 256 GB, 512 GB, 1 TB oder sogar 2 TB.

Das steckt im neuen iPhone 18 Pro

Technisch hat Apple ebenfalls nachgelegt. Das iPhone 18 Pro besitzt ein 6,3 Zoll großes Super Retina XDR OLED-Display mit ProMotion. Im Inneren arbeitet der neue A20 Pro Chip.

Besonders interessant dürfte für viele aber die Kamera sein: Apple setzt auf ein 48-MP-Pro-Fusion-Kamerasystem. Die 48-MP-Hauptkamera besitzt erstmals eine variable Blende, die unter anderem bessere Aufnahmen bei wenig Licht und mehr Kontrolle über die Schärfentiefe ermöglichen soll.

Wer das neue iPhone möchte, kann jetzt zuschlagen

© Apple

Damit ist das Warten vorbei: Das iPhone 18 Pro ist da und kann jetzt auch über Amazon bestellt werden.

Wer ohnehin ein Upgrade geplant hat, kann zwischen vier Farben wählen – wobei Burgunder für mich ganz klar der Hingucker der neuen Generation ist. Mit 256 GB Speicher ist das Modell bei Amazon aktuell für 1.461,18 Euro gelistet.

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