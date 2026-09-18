33% günstiger: Akku-Staubsauger kostet nur 80 Euro

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Staubsaugen ohne Kabel und das für knapp 80 Euro? Bei Amazon ist der VACTechPro F02 Lite gerade deutlich reduziert. Statt der angegebenen UVP von 121 Euro zahlen Sie aktuell nur 80,66 Euro – das entspricht einer Ersparnis von 33 Prozent. Und auch die Ausstattung kann sich sehen lassen: Bis zu 45 kPa Saugkraft, 50 Minuten Akkulaufzeit und ein achtstufiges Filtersystem sollen die tägliche Reinigung erleichtern.

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Wer gerade einen neuen Akkustaubsauger sucht, sollte bei diesem Amazon-Angebot genauer hinschauen. Der VACTechPro F02 Lite ist aktuell für 80,66 Euro statt 121 Euro UVP erhältlich.

Damit sparen Sie beim Kauf rund 40 Euro.

Besonders praktisch: Der Staubsauger kommt komplett ohne Kabel aus und ist laut Hersteller sowohl für Hartböden und Teppiche als auch für Tierhaare geeignet.

VACTechPro F02 Lite Akku Staubsauger kabellos, 45 KPa/450 W/50 Min © VACTechPro

Bis zu 45 kPa Saugkraft und 50 Minuten Laufzeit

Trotz des vergleichsweise günstigen Deal-Preises kann sich die Ausstattung sehen lassen. Im F02 Lite arbeitet laut Hersteller ein 450-Watt-Motor, der eine Saugkraft von bis zu 45 kPa erreichen soll.

Je nach Nutzung soll der Akku außerdem bis zu 50 Minuten durchhalten. Damit eignet sich das Modell nicht nur für das schnelle Saugen zwischendurch, sondern auch für größere Runden durch die Wohnung.

Dazu kommt ein achtstufiges Filtersystem, das feine Partikel aus der eingesaugten Luft filtern soll.

Besonders praktisch: Er kann alleine stehen

Ein kleines Detail könnte im Alltag einen großen Unterschied machen: Der VACTechPro F02 Lite ist selbststehend.

Wenn Sie beim Putzen kurz unterbrechen, müssen Sie den Staubsauger also nicht erst an eine Wand lehnen oder zurück in seine Halterung stellen. Gerade beim schnellen Saubermachen ist das praktisch.

Und auch optisch fällt das Modell auf: Statt klassischem Schwarz oder Grau kommt der Akkustaubsauger in Lila.

VACTechPro F02 Lite Akku Staubsauger kabellos, 45 KPa/450 W/50 Min © VACTechPro

33 Prozent Rabatt bei Amazon

Für aktuell 80,66 Euro statt 121 Euro UVP bekommen Sie einen kabellosen Staubsauger mit bis zu 45 kPa Saugkraft, 50 Minuten Akkulaufzeit, achtstufigem Filtersystem und selbststehendem Design.

Wer ohnehin einen neuen Akkustaubsauger für Böden, Teppiche oder Tierhaare sucht, kann beim aktuellen 33-Prozent-Deal rund 40 Euro sparen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.