Über 300 Euro günstiger: Dieser Roborock saugt und wischt für Sie

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Staubsaugen, wischen und anschließend auch noch die Wischmopps reinigen? Genau diese Arbeit soll Ihnen der Roborock Qrevo Edge 2 Set abnehmen – und bei Amazon gibt es den smarten Haushaltshelfer gerade deutlich günstiger. Statt 907,55 Euro UVP zahlen Sie aktuell nur 605,03 Euro. Das sind satte 33 Prozent Rabatt und mehr als 300 Euro Ersparnis.

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Wer schon länger mit einem hochwertigen Saug- und Wischroboter liebäugelt, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen. Der Roborock Qrevo Edge 2 Set ist bei Amazon aktuell für 605,03 Euro statt 907,55 Euro UVP erhältlich.

Damit sparen Sie 302,52 Euro. Laut der von Ihnen aufgerufenen Amazon-Seite ist das Angebot derzeit stark nachgefragt – mehr als 800 Exemplare wurden demnach allein im vergangenen Monat gekauft.

roborock Qrevo Edge 2 Set Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp © roborock

25.000 Pa: Dieser Roborock hat ordentlich Power

Das spannendste Argument dürfte die starke Saugleistung sein. Laut Hersteller erreicht der Qrevo Edge 2 Set bis zu 25.000 Pa und soll damit Staub, Krümel und Tierhaare zuverlässig aufnehmen.

Gleichzeitig kann er den Boden wischen. Die FlexiArm-Technologie soll dabei helfen, auch entlang von Kanten und in Ecken gründlicher zu reinigen. Bei Teppichen kann der Roboter seine Wischmopps anheben.

roborock Qrevo Edge 2 Set Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp © roborock

Die Station übernimmt einen Teil der Arbeit

Besonders komfortabel wird es nach der Reinigung. Die Station kann die verwendeten Wischmopps mit bis zu 80 Grad heißem Wasser waschen. Damit müssen Sie sich auch um diesen Schritt deutlich weniger kümmern.

Praktisch für Haushalte mit langen Haaren oder Haustieren ist außerdem das Anti-Tangle-System, das Haarverwicklungen reduzieren soll.

roborock Qrevo Edge 2 Set Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp © roborock

Mit 7,98 Zentimetern besonders flach

Ein weiteres Highlight ist die geringe Höhe. Mit nur 7,98 Zentimetern ist der Saugroboter besonders flach und kann dadurch auch unter viele Sofas, Betten oder andere Möbel fahren.

Dank AI-Hinderniserkennung soll er außerdem Gegenstände auf seinem Weg erkennen und entsprechend umfahren.

33 Prozent Rabatt: Mehr als 300 Euro sparen

Für einen Saugroboter dieser Ausstattung ist der aktuelle Preis besonders interessant: 605,03 Euro statt 907,55 Euro UVP.

Wer möglichst wenig Zeit mit Staubsaugen und Wischen verbringen möchte und schon länger über einen Roborock nachdenkt, bekommt den Qrevo Edge 2 Set aktuell mit 33 Prozent Rabatt – und spart dabei mehr als 300 Euro.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.