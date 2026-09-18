Tefal-Pizzaofen und Airfryer in einem! 23% günstiger

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Pizza, Pommes oder knuspriges Gemüse aus nur einem Gerät? Bei Amazon gibt es heute einen spannenden Deal für alle Airfryer-Fans: Die Tefal Easy Fry XL Surface Heißluftfritteuse ist aktuell um 23 Prozent reduziert. Statt 141,07 Euro UVP zahlen Sie nur 108,55 Euro. Das Besondere: Dank der großen Garfläche eignet sich das Gerät sogar als kleiner Pizzaofen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer schon länger über einen Airfryer nachdenkt, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen. Der Tefal Easy Fry XL Surface FW4018 kostet bei Amazon aktuell nur 108,55 Euro statt 141,07 Euro UVP.

Sie sparen damit rund 32 Euro.

Airfryer trifft Pizzaofen

Das Highlight ist für mich ganz klar die ungewöhnlich große Garfläche. Statt eines schmalen, tiefen Korbs setzt Tefal auf eine XL-Garfläche für bis zu ein Kilogramm Lebensmittel.

Tefal Easy Fry XL Surface Heißluftfritteuse – Airfryer mit Sichtfenster © Tefal

Dadurch findet laut Hersteller sogar eine Pizza darin Platz. Sie bekommen also nicht nur eine klassische Heißluftfritteuse für Pommes, Gemüse oder Chicken Wings, sondern können das Gerät auch als kompakten Pizzaofen verwenden.

Praktisch ist außerdem das Sichtfenster. So können Sie während der Zubereitung sehen, wie weit Ihr Essen ist, ohne den Airfryer ständig öffnen zu müssen.

Knusprig dank Extra-Crisp-Technologie

Für das typische Airfryer-Ergebnis setzt Tefal auf seine Extra-Crisp-Technologie. Heiße Luft wird im Garraum verteilt und soll Lebensmittel außen schön knusprig garen.

Bedient wird das Gerät über ein digitales Bedienfeld. Die antihaftbeschichtete Garfläche soll zudem die anschließende Reinigung erleichtern.

Trotz der großen Garfläche ist der Airfryer vergleichsweise kompakt gebaut – interessant also auch dann, wenn Sie keinen riesigen Pizzaofen dauerhaft auf der Küchenzeile stehen haben möchten.

Tefal Easy Fry XL Surface Heißluftfritteuse – Airfryer mit Sichtfenster © Tefal

Heute 23 Prozent bei Amazon sparen

Der Deal kann sich sehen lassen: 108,55 Euro statt 141,07 Euro UVP bedeuten aktuell 23 Prozent Ersparnis.

Und das Modell scheint bei Amazon bereits gut anzukommen: Auf der von Ihnen aufgerufenen Produktseite wird es mit 4,6 von 5 Sternen bei 492 Bewertungen geführt. Mehr als 300 Stück wurden dort demnach im vergangenen Monat gekauft.

Wenn Sie also einen Airfryer suchen, aber gleichzeitig gerne Pizza machen, bekommen Sie hier zwei praktische Einsatzmöglichkeiten in einem Gerät – und sparen beim aktuellen Amazon-Angebot rund 32 Euro.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.