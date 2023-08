× Tom Bradys Liebesnacht mit Irina Shayk sorgt für Spekulationen

Brady verließ das Hotel in einem schwarzen Hoodie, Jeans und Sneakers, während Irina fünf Minuten zuvor das Gebäude verlassen hatte.

Tom Brady (46), der ehemalige NFL-Quarterback, sorgt wieder für Schlagzeilen! Am vergangenen Wochenende besuchte er seine neueste Investition, den Fußballklub Birmingham City, in der Stadt Birmingham. Die Premiere war spektakulär, denn Bradys neuer Verein sicherte sich in letzter Minute den Sieg.

Brady in England

Doch mehr Gesprächsstoff gab es abseits des Platzes. Laut der "Daily Mail" verbrachte Brady dort romantische Tage mit dem Model Irina Shayk (37). Die Zeitung veröffentlichte sogar Fotos der beiden vor dem Fünf-Sterne-Hotel "The Twenty Two". Brady verließ das Hotel in einem schwarzen Hoodie, Jeans und Sneakers, während Irina fünf Minuten zuvor das Gebäude verlassen hatte.

Die Beziehung zwischen Brady und Shayk scheint immer ernster zu werden. Schon Ende Juli wurden sie in Los Angeles turtelnd gesichtet, nachdem Brady Irina in seinem Rolls-Royce abgeholt hatte. Seit Mitte Juni sollen sie bereits miteinander anbandeln, wie Insider berichten. Das Paar hatte sogar gemeinsam an der Hochzeit des Milliardärs und Kunsthändlers Joe Nahmad auf Sardinien teilgenommen.

Besonders interessant ist: Beide haben in früheren Beziehungen schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Shayk führte bis 2013 mit Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo eine fünfjährige Beziehung. NFL-Rekordchampion Brady, ließ sich erst im Oktober von Topmodel Gisele Bündchen scheiden. Gemeinsam hat das ehemalige US-Traumpaar zwei Kinder, aus einer vorherigen Beziehung hat der 46-Jährige noch einen weiteren Sohn.