Puma-Sneaker: Diese Klassiker gibt es bei Amazon 38% günstiger

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Neue Sneaker für den Herbst gesucht? Bei Amazon können Sie sich gerade einen beliebten Puma-Klassiker deutlich günstiger sichern. Der Puma Club II Era ist aktuell in ausgewählten Varianten für nur 40,33 Euro statt 65,50 Euro UVP erhältlich. Das macht 38 Prozent Rabatt – und das Beste: Den lässigen Retro-Sneaker gibt es in zahlreichen Farben und Kombinationen.

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Sneaker kann man im Herbst eigentlich nie genug haben – vor allem dann nicht, wenn sie zu Jeans genauso funktionieren wie zu Stoffhose, Rock oder einem lässigen Oversize-Blazer. Genau deshalb lohnt sich aktuell ein Blick auf den Puma Club II Era bei Amazon.

In der von Ihnen ausgewählten Variante kostet der Unisex-Sneaker derzeit 40,33 Euro statt 65,50 Euro UVP. Sie sparen damit mehr als 25 Euro beziehungsweise 38 Prozent.

PUMA Unisex Puma Club Ii Era Sneaker © PUMA

Ein bisschen Retro, aber trotzdem modern

Der Puma Club II Era greift den klassischen Court- und Terrace-Look auf, der gerade wieder überall zu sehen ist. Die eher flache Silhouette macht den Schuh unkompliziert kombinierbar und sorgt dafür, dass er nicht nur zu sportlichen Outfits passt.

Besonders schön: Sie müssen sich nicht auf eine einzige Farbkombination festlegen. Das Modell wird in zahlreichen unterschiedlichen Farbvarianten angeboten – von zurückhaltenden, neutralen Tönen bis hin zu Kombinationen mit stärkeren Kontrasten. Preis und Verfügbarkeit können je nach Farbe und Schuhgröße allerdings variieren.

Für rund 40 Euro ein spannender Amazon-Fund

Wer also gerade einen unkomplizierten Sneaker für den Alltag sucht, kann beim aktuellen Angebot ordentlich sparen. 40,33 Euro statt 65,50 Euro UVP machen den Puma-Sneaker zu einem interessanten Fashion-Deal für den Herbst.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.