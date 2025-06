Wandern, Rätseln, Lernen: „Auf den Spuren des Achentals“

Ein neuer Themenweg in Achenkirch macht Geschichte lebendig: Mit digitalen Rätseln, Naturwissen und einer virtuellen Begleitung wird das Wandern im Achental zum multimedialen Erlebnis.

Der neue Themenweg „Auf den Spuren des Achentals“ führt auf zehn Stationen durch das Oberautal in Achenkirch. Per WebApp erfahren Wandernde Spannendes über das frühere Leben im Tal, bäuerliche Traditionen und die Bedeutung von Wald und Wasser. Die virtuelle Figur „Luis“ vermittelt Wissen spielerisch mit Rätseln und interaktiven Inhalten. Wer den Weg absolviert, erhält ein digitales Abzeichen und eine kleine Belohnung im Welcome-CENTER Achensee. Zwei weitere digitale „Wunderwege“ – der „Dien Mut Weg“ und der Natur Erlebnispfad in Pertisau – laden ebenso zum Entdecken ein. Infos: www.achensee.com