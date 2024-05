Schon so groß! Kate teilt neues Foto von Prinzessin Charlotte

Zum neunten Geburtstag von Prinzessin Charlotte hat der Palast auf Instagram eine aktuelle Portraitaufnahme veröffentlicht

Vor Kurzem zeigte Prinzessin Kate eine neue Aufnahme ihres jüngsten Sohnes Prinz Louis. An seinem sechsten Geburtstag griff die an Krebs erkrankte Gattin von Prinz William wieder selbst zur Kamera. Und auch heute, an Charlottes neuntem Geburtstag sorgte Catherine für ein wunderschönes Foto.

Wie immer wurde das aktuelle Bild von Prinzessin Charlotte auf Instagram veröffentlicht. Der royale Nachwuchs strahlt darauf bis über beide Ohren. Die lange Wallmähne trägt Charlotte offen. Sie lehnt an einem Gartenzaun, der von Blüten übersäht ist.