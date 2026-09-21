The North Face für nur 21 Euro: Diese beliebten Caps sind gerade reduziert

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Eine gute Cap gehört zu den Accessoires, die Sie praktisch das ganze Jahr über tragen können – und bei diesem Amazon-Angebot lohnt sich ein genauerer Blick. Den beliebten Hut von The North Face bekommen Sie aktuell für nur 21,83 Euro statt 33,28 Euro UVP. Damit sparen Sie satte 34 Prozent bei einem Marken-Basic, das sich unkompliziert zu zahlreichen Freizeit-Looks kombinieren lässt.

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Ob beim Spaziergang, auf Reisen, beim Sport oder einfach als lässiges Accessoire zu Jeans und Sneakern: Eine klassische Kopfbedeckung von The North Face ist eines dieser Teile, für das Sie nicht erst das passende Outfit suchen müssen.

Gerade deshalb gefällt uns das aktuelle Amazon-Angebot. Das Modell ist schlicht genug, um nicht nach einer Saison wieder aus der Mode zu kommen, trägt aber den typischen Outdoor- und Streetwear-Charakter, für den The North Face bekannt ist.

The North Face Herren Hut Norm © The North Face

The North Face für unter 22 Euro

Das eigentliche Highlight ist momentan allerdings der Preis. Regulär wird eine UVP von 33,28 Euro angegeben, aktuell zahlen Sie bei Amazon lediglich 21,83 Euro.

Das entspricht einem Rabatt von 34 Prozent – Sie sparen also 11,45 Euro.

Gerade bei Marken-Accessoires kann es sich lohnen, auf solche Angebote zu warten. Denn eine klassische Cap lässt sich nicht nur im Sommer tragen. Auch im Herbst funktioniert sie hervorragend zu Hoodie, Übergangsjacke, Jeans und Sneakern und verleiht einem simplen Outfit sofort einen sportlicheren Look.

Ein unkompliziertes Basic für Freizeit und Reisen

Auch für den nächsten Urlaub ist das Modell praktisch: Eine Cap nimmt im Gepäck kaum Platz weg und kann sowohl beim Sightseeing als auch bei Outdoor-Aktivitäten zum Einsatz kommen.

Dass das Modell gefragt ist, zeigen auch die von Amazon angegebenen Verkaufszahlen: Mehr als 300 Stück wurden im vergangenen Monat gekauft.

Und mit einem Preis von knapp über 20 Euro ist die The-North-Face-Cap momentan auch eine schöne Geschenkidee für alle, die sportliche Marken und unkomplizierte Basics mögen.

34 Prozent Rabatt machen den Deal interessant

Wenn Sie ohnehin noch nach einer neuen Cap für Freizeit, Urlaub oder Alltag suchen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich das Modell genauer anzusehen. 21,83 Euro statt 33,28 Euro UVP sind für ein Accessoire von The North Face ein attraktiver Preis.

Unser Shopping-Tipp: Gerade zeitlose Marken-Basics kaufen wir am liebsten dann, wenn sie deutlich reduziert sind. Mit 34 Prozent Rabatt ist dieses The-North-Face-Modell aktuell genau so ein Fund.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.