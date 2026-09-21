Fast ausverkauft: Ninja-Heißluftfritteuse für nur 70 Euro!

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Heißluftfritteusen gehören mittlerweile für viele zur Küchengrundausstattung – und wer noch auf der Suche nach einem kompakten Modell ist, kann aktuell bei Amazon sparen. Die Ninja digitale Heißluftfritteuse AF110EU ist derzeit für nur 70,58 Euro erhältlich. Die UVP liegt bei 100,84 Euro – Sie sparen damit 30 Prozent.

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Besonders interessant: Amazon kennzeichnet den Deal aktuell als "stark nachgefragt". Laut Produktseite wurde die Heißluftfritteuse außerdem mehr als 500 Mal im vergangenen Monat gekauft.

Ninja Airfryer für knapp 70 Euro

Mit einem Fassungsvermögen von 4,7 Litern ist das Modell vor allem für kleinere Haushalte und die Zubereitung von ein bis zwei Portionen interessant. Pommes, Gemüse, Fleisch oder kleine Snacks lassen sich darin unkompliziert zubereiten – und das mit deutlich weniger Öl als beim klassischen Frittieren.

Ninja digitale Heißluftfritteuse, 4,7 L, 3-in-1, 1-2 Portionen, Schwarz © Ninja

Der Airfryer arbeitet mit 2.000 Watt und verfügt über drei Funktionen. Der antihaftbeschichtete Frittierkorb soll zudem die anschließende Reinigung erleichtern. Durch seine vergleichsweise kompakte Bauweise nimmt das Gerät nicht unnötig viel Platz auf der Arbeitsfläche ein.

30 Prozent Rabatt bei Amazon

Ninja digitale Heißluftfritteuse, 4,7 L, 3-in-1, 1-2 Portionen, Schwarz © Ninja

Der Preis macht das Angebot besonders spannend: Statt der angegebenen UVP von 100,84 Euro kostet die Ninja-Heißluftfritteuse momentan nur 70,58 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von mehr als 30 Euro.

Wenn Sie schon länger über einen Airfryer nachdenken und kein riesiges Modell benötigen, könnte dieser Deal daher interessant sein. Da das Angebot laut Amazon stark nachgefragt ist, können sich Preis und Verfügbarkeit allerdings kurzfristig ändern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.