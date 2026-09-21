Amazon-Deal: Philips OneBlade 360 für Gesicht & Körper für unter 50 Euro

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Ein Rasierer für Gesicht und Körper – und aktuell deutlich günstiger: Den Philips OneBlade 360 Face & Body bekommen Sie bei Amazon derzeit für nur 49,42 Euro. Statt 60,49 Euro zahlen Sie damit 18 Prozent weniger. Besonders interessant: Das Set kommt direkt mit drei 360-Klingen und mehreren Aufsätzen.

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Wer morgens keine Lust auf fünf verschiedene Geräte im Badezimmer hat, dürfte bei diesem Angebot genauer hinsehen. Der Philips OneBlade 360 Face & Body QP2824/31 kombiniert Rasierer, Trimmer und Bodygroomer in einem Gerät und eignet sich sowohl für das Gesicht als auch für den Körper.

PHILIPS OneBlade 360 Face & Body © PHILIPS

Philips OneBlade aktuell für 49,42 Euro

Der Preis macht den Deal besonders spannend: Aktuell kostet das umfangreiche Set bei Amazon 49,42 Euro statt 60,49 Euro – Sie sparen also rund 18 Prozent.

Und das Angebot scheint gut anzukommen: Laut Amazon wurde der OneBlade mehr als 20.000 Mal im vergangenen Monat gekauft.

Das steckt im Set

Mit dabei sind gleich drei 360-Klingen, die sich den Konturen anpassen sollen. Dazu kommen Trimmaufsätze mit 1, 3 und 5 Millimetern sowie zwei Körperaufsätze. Damit können Sie Bart und Körperhaare trimmen oder rasieren, ohne für jede Anwendung ein separates Gerät zu benötigen.

Praktisch ist außerdem, dass der OneBlade sowohl trocken als auch nass verwendet werden kann. Damit eignet er sich auch für die Rasur unter der Dusche.

PHILIPS OneBlade 360 Face & Body © PHILIPS

PHILIPS OneBlade 360 Face & Body © PHILIPS

Ein praktischer Deal fürs Badezimmer

Gerade die Kombination aus umfangreichem Zubehör und dem aktuellen Preis macht das Angebot interessant. Für unter 50 Euro bekommen Sie ein Set, das vom Bartstyling bis zur Körperpflege gleich mehrere Aufgaben übernimmt.

Wer ohnehin einen neuen Trimmer oder Allround-Rasierer sucht, kann beim aktuellen Amazon-Preis also sparen. Wie bei Amazon üblich, kann sich der Angebotspreis allerdings jederzeit wieder ändern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.