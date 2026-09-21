Amazon: Samsung Galaxy S26 Ultra 27 % günstiger

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Wer schon länger mit dem Samsung Galaxy S26 Ultra liebäugelt, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen: Das aktuelle Premium-Smartphone mit Galaxy AI, 200-MP-Kamera und satten 512 GB Speicher ist bei Amazon gerade um 27 Prozent reduziert. Statt 1.662,85 Euro UVP zahlen Sie aktuell nur 1.209,07 Euro – und sparen damit mehr als 450 Euro.

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Bei Smartphones aus der Premiumklasse lohnt es sich häufig, auf den richtigen Moment zu warten. Denn gerade bei Modellen jenseits der 1.000-Euro-Marke können Rabatte schnell einen Unterschied von mehreren Hundert Euro ausmachen.

Genau so ein Angebot gibt es momentan für das Samsung Galaxy S26 Ultra in Cobalt Violet. Die Variante mit 512 GB Speicher kostet aktuell nur 1.209,07 Euro statt 1.662,85 Euro UVP. Das sind 27 Prozent weniger beziehungsweise eine Ersparnis von 453,78 Euro.

Über 450 Euro sparen: Dieser Samsung-Deal kann sich sehen lassen

Und dafür bekommen Sie Samsungs Ultra-Modell mit einer entsprechend umfangreichen Ausstattung. Das Smartphone verfügt laut Produktbeschreibung über 12 GB RAM und 512 GB Speicher – damit steht reichlich Platz für Fotos, Videos, Apps und andere Dateien zur Verfügung.

Eines der Highlights ist außerdem die 200-Megapixel-Kamera. Hinzu kommen die integrierten Galaxy-AI-Funktionen, Android sowie das Privacy Display.

Die angebotene Version in Cobalt Violet ist laut Produktbezeichnung exklusiv bei Amazon erhältlich und kommt mit drei Jahren Herstellergarantie.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

Auch optisch ist Cobalt Violet ein Hingucker

Wer bei einem neuen Smartphone nicht schon wieder zu Schwarz oder Grau greifen möchte, dürfte außerdem an der Farbe Gefallen finden. Cobalt Violet setzt einen deutlich sichtbareren Akzent und lässt das Smartphone etwas besonderer wirken.

Dass das Modell aktuell gefragt ist, zeigen auch die angegebenen Amazon-Zahlen: Mehr als 300 Geräte wurden im vergangenen Monat gekauft. Auf der Produktseite wird das Galaxy S26 Ultra zudem als "Amazons Tipp" gekennzeichnet.

Aktuell 27 Prozent günstiger bei Amazon

Der eigentliche Grund, warum wir uns das Smartphone gerade jetzt ansehen würden, bleibt allerdings der Preis. 1.209,07 Euro statt 1.662,85 Euro UVP sind bei einem Premium-Smartphone eine beachtliche Differenz.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

Wenn Sie also ohnehin über ein neues Samsung-Smartphone nachdenken und besonders viel Speicher, eine hochauflösende Kamera und die aktuellen Galaxy-AI-Funktionen möchten, ist dieser Rabatt einen Blick wert.

Unser Deal-Tipp: Bei einer Ersparnis von 453,78 Euro würden wir mit dem Preisvergleich nicht zu lange warten – gerade größere Rabatte auf aktuelle Premium-Smartphones können sich kurzfristig wieder ändern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.