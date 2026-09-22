Bestseller: Dieser Reiskocher kostet bei Amazon nur 30 Euro

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Reis kochen, Gemüse dämpfen und das Essen anschließend warmhalten – und das alles mit nur einem Gerät. Der Reiskocher von Russell Hobbs gehört zu den beliebten Küchenhelfern bei Amazon und ist aktuell für nur 30,24 Euro erhältlich. Mehr als 1.000 Exemplare wurden allein im vergangenen Monat gekauft.

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Wer regelmäßig Reis zubereitet, kennt das Problem: Die richtige Menge Wasser treffen, ständig kontrollieren und am Ende klebt doch etwas am Topfboden. Ein Reiskocher soll genau diese Arbeit erleichtern. Besonders praktisch: Das Modell von Russell Hobbs kann noch mehr als nur Reis zubereiten.

1,8 Liter Fassungsvermögen und praktische Warmhaltefunktion

Russell Hobbs Reiskocher 1,8 L mit Dampfgar-Einsatz, 19750-56 © Russell Hobbs

Der Reiskocher besitzt einen 1,8 Liter großen, antihaftbeschichteten Gartopf und arbeitet mit 700 Watt. Durch den Glasdeckel können Sie die Zubereitung jederzeit im Blick behalten.

Ist der Reis fertig, kommt die Warmhaltefunktion ins Spiel. So müssen Sie Beilage und Hauptgericht nicht auf die Minute genau gleichzeitig fertigstellen – der Reis kann einfach noch eine Weile im Gerät bleiben.

Zum Lieferumfang gehören außerdem Messbecher und Reislöffel, sodass Sie direkt loslegen können.

Nicht nur für Reis: Dampfgar-Einsatz inklusive

Interessant ist vor allem der mitgelieferte Dampfgar-Einsatz. Damit können Sie beispielsweise Gemüse schonend dämpfen, während Sie Ihre Mahlzeit zubereiten. So wird aus dem klassischen Reiskocher ein vielseitiger Küchenhelfer für unkomplizierte Gerichte.

Gerade wenn Sie häufig Reis, Bowls oder Gerichte mit gedämpftem Gemüse essen, kann Ihnen das Gerät einiges an Arbeit am Herd abnehmen.

Bei Amazon für rund 30 Euro im Angebot

Auch preislich ist der Russell-Hobbs-Reiskocher interessant. Amazon bietet ihn aktuell für 30,24 Euro statt 33,26 Euro an. Das entspricht einer Ersparnis von 9 Prozent.

Der Küchenhelfer scheint dabei bereits viele Käufer zu überzeugen: Mehr als 1.000 Stück wurden laut Amazon im vergangenen Monat gekauft, außerdem wird das Modell als "Amazons Tipp" gekennzeichnet.

Für knapp 30 Euro bekommen Sie somit nicht nur einen Reiskocher mit 1,8 Liter Fassungsvermögen, sondern auch Warmhaltefunktion, Dampfgar-Einsatz, Messbecher und Reislöffel. Wer regelmäßig Reis zubereitet und dabei möglichst wenig Aufwand haben möchte, bekommt hier einen praktischen Küchenhelfer zum überschaubaren Preis.

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