Diese Powerbank ist Amazon-Bestseller NR.1

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Ohne Akku unterwegs zu sein, kann gerade auf Reisen schnell zum Problem werden. Eine Powerbank gehört deshalb für viele längst ins Handgepäck – und bei Amazon gibt es aktuell ein besonders interessantes Angebot: Die kompakte INIU-Powerbank mit 20.000 mAh, 45-Watt-Schnellladen und integriertem USB-C-Kabel kostet im befristeten Angebot nur 27,41 Euro.

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Ob auf dem Weg zur Arbeit, im Zug, am Flughafen oder während eines langen Urlaubstages: Eine leistungsstarke Powerbank kann Ihnen die Suche nach der nächsten Steckdose ersparen. Das Modell von INIU kombiniert dafür eine hohe Kapazität mit einem kompakten Format und einem besonders praktischen Detail.

20.000 mAh und das USB-C-Kabel ist schon dabei

INIU 45W Power Bank, Klein 20000mAh Handyakkus mit Integriertem USB-C Kabel © INIU

Die Powerbank verfügt über eine Kapazität von 20.000 mAh und unterstützt Schnellladen mit bis zu 45 Watt. Damit eignet sie sich laut Hersteller unter anderem für aktuelle iPhones, Samsung- und Xiaomi-Smartphones sowie iPads.

Besonders praktisch für unterwegs ist das integrierte USB-C-Kabel. Sie müssen also nicht jedes Mal daran denken, ein zusätzliches Ladekabel einzupacken. Gerade auf Reisen kann das für weniger Kabelchaos in Handtasche oder Rucksack sorgen.

Laut Produktbeschreibung ist die Powerbank zudem für Flugreisen geeignet – damit wird sie zum interessanten Reise-Essential für Urlaub und Geschäftsreisen.

INIU 45W Power Bank, Klein 20000mAh Handyakkus mit Integriertem USB-C Kabel © INIU

Befristetes Amazon-Angebot für nur 27,41 Euro

Der aktuelle Preis macht die Powerbank besonders interessant: Amazon bietet das Modell momentan für 27,41 Euro statt 33,25 Euro UVP an. Sie sparen damit 18 Prozent beziehungsweise 5,84 Euro.

Und das Angebot scheint gut anzukommen: Laut Amazon wurden mehr als 5.000 Stück im vergangenen Monat gekauft. Zusätzlich trägt die Powerbank die Kennzeichnung "Amazons Tipp".

Viel Akku für unter 28 Euro

Für gerade einmal rund 27 Euro bekommen Sie hier eine Powerbank mit 20.000 mAh, 45-Watt-Schnellladefunktion und integriertem USB-C-Kabel. Gerade wenn Sie viel unterwegs sind oder Smartphone und Tablet regelmäßig intensiv nutzen, kann der zusätzliche Akku im Gepäck Gold wert sein.

Da Amazon den Preis ausdrücklich als "befristetes Angebot" kennzeichnet, kann sich der Preis wieder ändern. Wer ohnehin eine kompakte Powerbank für Alltag und Reisen sucht, sollte sich den aktuellen 18-Prozent-Rabatt daher genauer ansehen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.