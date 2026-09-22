Amazon: Dieser Druckreiniger ist jetzt 31 % günstiger

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Terrasse, Gartenmöbel, Fahrrad oder Auto schnell sauber machen – und das möglichst ohne einen großen Hochdruckreiniger hervorzuholen? Genau dafür ist die Akku-Druckreinigerpistole HYPRESSO 18/24-1 von Einhell gedacht. Bei Amazon ist das praktische Gerät aktuell stark reduziert: Statt 141,13 Euro UVP zahlen Sie nur 97,67 Euro und sparen damit 31 Prozent.

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Gerade rund um Haus und Garten gibt es ständig kleinere Reinigungsarbeiten, für die ein klassischer Hochdruckreiniger schnell etwas umständlich sein kann. Hier setzt die Einhell HYPRESSO Akku-Druckreinigerpistole an: Sie ist kompakter und für die mobile Reinigung und Bewässerung konzipiert.

Einhell Akku-Druckreinigerpistole HYPRESSO 18/24-1 Power X-Change © Einhell

Kabellos reinigen mit bis zu 24 bar

Die Druckreinigerpistole gehört zum Power-X-Change-System von Einhell und arbeitet mit 18 Volt. Laut Hersteller erreicht sie einen Druck von bis zu 24 bar und eine Fördermenge von bis zu 240 Litern pro Stunde.

Der große Vorteil liegt für uns in der Flexibilität: Statt ein großes Gerät hinter sich herzuziehen, haben Sie eine handlichere Lösung für kleinere Arbeiten zur Verfügung. Auch entsprechendes Zubehör ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Wichtig vor dem Kauf: Akku und Ladegerät sind bei diesem Angebot nicht enthalten. Besonders interessant dürfte das Modell deshalb für alle sein, die bereits Geräte aus dem Einhell-Power-X-Change-System und einen passenden Akku besitzen.

Einhell Akku-Druckreinigerpistole HYPRESSO 18/24-1 Power X-Change © Einhell

Amazon reduziert den Einhell um 31 Prozent

Auch der aktuelle Preis macht das Angebot spannend. Amazon verlangt momentan 97,67 Euro statt 141,13 Euro UVP. Damit sparen Sie 43,46 Euro und bekommen das Gerät aktuell für unter 100 Euro.

Das Angebot scheint bereits auf Interesse zu stoßen: Amazon kennzeichnet es als "stark nachgefragt". Mehr als 500 Stück wurden im vergangenen Monat gekauft, zudem trägt das Modell die Kennzeichnung "Amazons Tipp".

Unser Shopping-Tipp: Wenn Sie bereits Einhell-Akkus besitzen und für kleinere Reinigungsarbeiten nicht jedes Mal den großen Hochdruckreiniger aufbauen möchten, könnte der HYPRESSO eine praktische Ergänzung sein. 31 Prozent Rabatt und mehr als 43 Euro Ersparnis machen den aktuellen Amazon-Deal besonders interessant.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.